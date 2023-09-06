Yeni devlet sırrı: Erdoğan’ın mahkum afları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli'nde 33 kişinin yakılarak öldürüldüğü Sivas Katliamı davasının ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü Hayrettin Gül'ü affetti. Erdoğan bu yola sıklıkla başvuruyor ama Cumhurbaşkanı olduktan sonra bu yetkisini kaç mahkum için kullandığı bilinmiyor.

Bunun nedeni Erdoğan'ın anayasal yetkisini kullanarak affettiği mahkumların listesinin sır gibi saklanması. CHP'li Ali Haydar Hakverdi'nin 2016 yılında başvuruda bulunduğu Adalet Bakanlığı, "takdir hakkını" kullandığı gerekçesiyle Erdoğan'ın affettiği mahkum sayısını açıklamadı. Eldeki tek veri resmi gazetede yayımlanan kararlar.

Resmi Gazete’nin verilerine göre Erdoğan 2015’te 4, 2017’de 1, 2019’da 3 ve 2020 yılında da 1 kişiyi affetti.

2019’da affedilen üç mahkumun bilgileri şöyle:

Cezası affedilen 45 yaşındaki Malatya doğumlu Mustafa Karaman, kasten öldürme ve ruhsatsız silah kullanmaktan 15 yıl hapis ve para cezası, kamu görevlisini kasten yaralama suçundan da 9 ay hapis cezasına mahkûmdu. Hakkında Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulunun “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali” raporu vardı.

43 yaşındaki Yozgatlı Uğur Fidancı, önce kasten öldürme suçundan müebbet hapse mahkûm olmuş şartlı tahliye edildikten sonra da işlediği kamu görevlisine hakaret ve kasten yaralama suçlarının kesinleşmesi sebebiyle şartlı tahliyesi kaldırılmış, ilk cezasının infazına devam edilmesine hükmedilmişti. Cezası, yine Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulunun raporuna dayanılarak kaldırıldı.

Cezası affedilen üçüncü mahkûm da “nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kamu görevlisine direnme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve ruhsatsız silah taşıma” suçlarından 42 yıl 18 ay hapis ve para cezasına çarptırılan Konyalı, 47 yaşındaki İsmail İpek’ti. Onun hakkında da Adli Tıp’ın “sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali” raporu vardı.

Erdoğan, geçen yıl uyuşturucu ticareti ve silahlı tehditten 24 yıl hapse çarptırılan Hasan Şen ile 'FETÖ'den 7,5 yıl hapis cezası alan Bilal Konakci’nin cezalarını 'sürekli hastalık' nedeniyle affetti.

2018’den bu yana cezaevinde bulunan Hasan Şen “uyuşturucu madde ticareti yapmak için uyuşturucu bulundurmak”, “silahla tehdit” suçlarından üç ayrı mahkeme tarafından toplam 24 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Şen için Adli Tıp Kurumu 3’ncü Adli Tıp İhtisas Kurulu “sürekli hastalık” raporu vermişti.

Hakkında af kararı verilen Konakci ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yüzde 98 engelli raporu bulunan Konakci için “sürekli hastalık ve sakatlık” af gerekçesi olarak sayıldı.

Bu yıl da cezaevinde bulunan 4 hükümlü Erdoğan tarafından affedildi. Eski Korgeneral Çetin Saner, Mehmet Emin Alpsoy, Nihat İliman, Sedat Çelik isimli hükümlülerin infazları kaldırıldı. Karara göre, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda Nihat İliman ile Sedat Çelik'in cezaları "sakatlık hali", Çetin Saner ile Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları da "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

Bu hükümlülerin suçları şöyleydi: