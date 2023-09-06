Erdoğan Sivas Katliamı mahkumunun cezasını affetti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz 1993’te 33 aydın ve 2 otel görevlisinin yakılarak katledilmesine ilişkin Sivas Katliamı davasında idama mahkum edilen Hayrettin Gül’ün ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilen cezasını "sürekli hastalık" gerekçesiyle kaldırdı.

Söz konusu karar Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.



28 Şubat Davası'nda 'mağdur' sıfatıyla yer aldı

Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, Sivas Katliamı davasında Hayrettin Gül'ü "Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak" suçundan idama mahkum etmişti. İdam cezası kaldırılınca Gül'ün cezası ağırlaştırılmış müebbet ağır hapse çevrilmişti.

Gül'ün 28 Şubat davasında “mağdur” sıfatıyla yer aldığını ortaya çıkarmıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis hükmüyle Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Gül’ün, o dönem 28 Şubat soruşturmasını yürüten savcı Mustafa Bilgili’ye gönderdiği mektup da dava dosyasına girmişti. Gül, mektubunda "28 Şubat döneminde yargıya verilen brifingler nedeniyle cezalandırıldığını ve mağdur olduğunu" ileri sürerek, yargılamasının yeniden yapılmasını istemişti.

Erdoğan daha önce de affetmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ocak 2020'de de yine Sivas Katliamı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan 86 yaşındaki hükümlü Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezasının kaldırılmasına karar vermişti.