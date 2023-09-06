TKP'den 'iklim olayı' diyenlere uyarı: 'Sorumluluk atmaktan vazgeçin!'

İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak sel baskınlarına neden oldu. Özellikle Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca'da caddeler göle döndü, metro istasyonlarını, evleri su bastı. 3 kişi hayatını kaybetti.

Sel, beraberinde çarpık kentleşme ve rant uğruna artan betonlaşmanın risklerini de hatırlattı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü'nden yapılan açıklamada sermaye düzenin insafına bırakılan bu sorunların emekçilerin kendi olanaklarıyla içinden çıkmaya çalıştığı bir can pazarına yol açtığının altı çizildi.

Yıkımı yalnızca iklim kriziyle açıklayarak sorumluluğunu unutturanları uyaran açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle Başakşehir’de iki yurttaşımız sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Çevre ilçeler de dahil yerleşim yerlerinde ev ve iş yerlerini su bastı. Birçok araç zarar gördü.

Öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyor, can kaybının daha fazla artmamasını umarak tüm İstanbullulara geçmiş olsun diyoruz.

Ne yazık ki bir kez daha toplum yararı gözetilmeyen ve planlamadan yoksun bir kent yönetimi anlayışının sonucu olarak bir doğal afetin felakete dönüştüğüne tanık olduk.

Patron düzeninin insafına terk edilen kentleşmenin ortaya çıkardığı altyapı sorunu, emekçilerin, yoksul halkın kendi olanaklarıyla içinden çıkmaya çalıştığı bir can pazarının yaşanmasına neden oldu.

Öte yandan afet ve kriz anlarında hizmet vermesi beklenen, kamu özel iş birliği adı altında milyarlık ihalelerle bedeli halkımızın sırtına yüklenen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni dahi sel suları kaplamışken, yaşanan faciayı bir iklim olayına indirgeme pespayeliğine girişenleri uyarıyoruz. Üzerinizdeki sorumluluğu atma çabasından vazgeçin, tüm kaynakları derhal emekçiler için seferber edin!''