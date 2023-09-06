Bakan selin sorumlusunu buldu: 'İklim değişikliği'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sağanağın ardından selin vurduğu İstanbul'da son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Selin yalnızca belirli bölgelerde yıkıma yol açtığını aktaran Yerlikaya, bu durumu ''iklim krizi''yle açıklayarak, "Tabii bu iklim değişikliği öyle bir değişiklik haline geldi ki bir ilçede 40 mahalle var. Mahallenin üçünde bir saat içerisinde 120 kilogramlık bir yağış, çok kısa süre içerisinde, hemen yüz metre ilerisindeki mahallede hiçbir şey yok" dedi.

Hayatını kaybedenlerden biri yabancı uyruklu

Kısa zamanda bu kadar büyük miktarda yağmurun derelerin de taşması sonucunda işyerlerinin ve evlerin düşük kot denilen bodrum kesimlerinde su baskınlarına sebep olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Üzülerek ifade etmemiz gerekir ki, biri yabancı uyruklu olmak üzere Başakşehir'de bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu vatandaş Küçükçekmece ilçemizde. Biz başsağlığı diliyoruz" dedi.

Zarar tespiti çalışmaları başlayacak

Bakan Yerlikaya, Arnavutköy'de 291 konut, Başakşehir'de 131 konut ve 650 iş yeri, Küçükçekmece'de 98 konut ve 13 iş yeri, Sultangazi'de 10 konut ve Eyüpsultan'da 30 konutun yaşanan selden etkilendiğini açıkladı.

Motopomplar, vidanjörler ve su boşaltmayla ilgili araçlarıyla suların tahliyesinin devam edeceğini aktaran Yerlikaya, sabah Valiliğin koordinasyonunda zarar tespitiyle ilgili çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.