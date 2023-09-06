Patron geri adım attı: Maden işçileri açlık grevini bitirip oturma eylemine başladı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Doruk Madencilik'te ait işletmede yerin 1700 metre altında açlık grevi yapan işçiler, şirketin tazminatların ödeneceğine ilişkin taahhüdü üzerine açlık grevini sonlandırdı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un görüştüğü işçiler madenden çıktı. İşçiler tüm hakları verilene kadar mücadelelerini bu kez ''oturma eylemine'' dönüştürdü.

Holding patronlarıyla görüştüğünü aktaran Atalay, ''Şirket temsilcileri 3 ay içerisinde size de gidenlere de bu kıdem tazminatlarını vereceklerini söyledi. Ayrıca ekim ayı sonuna kadar şu anda çalışanlar yer altındaki gibi maaşlarını alacaklar" dedi.

Maden şirketi de yazılı açıklama yaparak, çalışanların tazminatlarının 6 eşit taksit şeklinde ekim ayı itibarıyla ödeneceğini duyurdu.

Maden işçileri, 9 aydır ödenmeyen kıdem tazminatlarının yanı sıra, 650 kişinin toplu iş sözleşmesinden doğan ve yüksek hakemden gelen karar bağlamında kişi başı ortalama 150 bin lira olan alacaklarının ödenmesini, çalışanlardan kesilen bireysel emeklilik ve icra kesintileri hesaplarına yatırılmamasını, maaşların düzenli ödenmesini, işçilere tebliğ edilmeden çalışma yerlerinin değiştirilmemesini de istiyordu.