Madencilerin açlık grevi 90 saati aştı: Hastaneye kaldırılan işçi sayısı 6'ya yükseldi

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, haklarını alamadıkları gerekçesiyle yer altında başlattıkları açlık grevinde 90 saati geride bıraktılar.

soL'a konuşan Maden İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, yer altında süren direnişte fenalaşarak hastaneye kaldırılan madenci sayısının 6'ya yükseldiğini aktardı. 190 işçi madendeki açlık grevini sürdürüyor.

Şirketin 'ertleme' teklifi reddedildi, aileler Ankara'ya gitti

Dün Doruk Madencilik yetkilileriyle görüşen madenci aileleri ''yetkili biz değiliz'' yanıtını aldı. Muhatap arayışını sürdüren aileler şirketin bağlı olduğu Yıldız SSS Holding'in Ankara'daki binasına gitti. Bina önünde önünde açıklama yapan ailelerden bir heyet şirket yetkilileriyle görüştü.

Doruk Madencilik'ten yapılan açıklamada işten çıkarmalara gerekçe olarak ruhsat sahalarının şirkete devredilmemiş olması gösterildi. Ücretsiz izne çıkarılan işçilerin kıdem tazminatlarının taksitler halinde ekim ayından itibaren ödenebileceği bildirildi. Ancak şirketin teklifini reddeden işçiler tüm talepleri derhal kabul edilene dek açlık grevini sürdüreceklerini açıkladı.

Madenciler 9 aydır tazminat bekliyor

Doruk Madencilik’e ait Yunus Emre Termik Santrali olarak faaliyet gösteren kömür maden ocağında çalışan işçiler haklarını alamadıkları için önce 7 gün oturma eylemi gerçekleştirdi.

Taleplerine karşılık bulamayan işçiler, madene bu sefer eylem için girdi. Maden işçileri, 9 aydır ödenmeyen kıdem tazminatlarını, 650 kişinin toplu iş sözleşmesinden doğan ve yüksek hakemden gelen karar bağlamında kişi başı ortalama 150 bin lira olan alacaklarının ödenmesini, çalışanlardan kesilen bireysel emeklilik ve icra kesintileri hesaplarına yatırılmamasını, maaşların düzenli ödenmesini, işçilere tebliğ edilmeden çalışma yerlerinin değiştirilmemesini istiyor.

Seçimden önce verilen sözler unutuldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 5 gün kala dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve dönemin Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Yunus Emre Termik Santrali'ni ziyaret ederek işçilere propaganda yapmıştı.

Oktay ve Dönmez, santralin TMSF'den şirkete devri sırasında yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek, ücretsiz izindeki işçilerin işe geri döndüklerini söylemiş, sürecin takipçisi olduğu için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişlerdi.