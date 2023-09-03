Eskişehir'de maden işçileri 3 gündür yeraltında direnişte: TKP heyetinden ziyaret

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Koyunağılı köyünde bulunan Doruk Madencilik'te işçiler 3 gündür direnişte.

Aralık 2022'de TMSF'den Yıldızlar SSS Holding'e devredilen maden ocağında 250 işçi zorunlu süresiz izne ayrılmış, aradan geçen 9 aya karşın işçilerin tazminatları ödenmemişti. Temmuz ayı itibariyle maden ocağında çalışan 165 işçinin kendilerine tebliğ edilmeden yeraltında yerüstüne çıkarılması üzerine işçiler Pazartesi günü direnişe başlamıştı.

Önce oturma eylemi yapan işçiler 3 gündür kendilerini maden ocağına kapatma eylemini sürdürüyor. Seslerini duyurmak için açlık grevine de başlayan işçiler grevin 3. günde 5 işçinin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Bugün direnişteki maden işçilerini ziyaret eden TKP Eskişehir İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "Mihalıççık'taki Doruk Madencilik işçileri, haklarını alamadıkları için üç gündür maden ocağında direnişte. İşçilere destek olmak için TKP heyeti olarak maden ocağındayız. Özelleştirme, işçi düşmanlığıdır! Enerji sektörü hemen devletleştirilmelidir!

#PatronlarınEnsesindeyiz" denildi.

TKP Eskişehir İl Örgütü heyeti direnişteki maden işçilerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Maden İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık "Bizim tek derdimiz geçmişe dönük haklarımızı almak. Hakkımız olanı istiyoruz. 4 gün oturma eylemi olarak yaptığımız eylem 3 gündür yeraltına kapanma olarak devam etmekte. TMSF heyetinin devir aşamasında yaptığı yanlıştan kaynaklanan sorunlar bugüne kadar taşınmıştır. Kişi başı, yaklaşık 650 kişi mağdur olan sayıda, arkadaşların alacağı rakam 400-450 bin TL civarındadır. Bu hakkımız bir an önce teslim edilsin ve bu eylem sona ersin. Gerekli yerlere sesimizi duyurana kadar mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.