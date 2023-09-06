TKP heyeti Yunanistan Komünist Partisi ile ikili görüşmeler için Atina’daydı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın başkanlık ettiği TKP heyeti Yunanistan Komünist Partisi liderliği ve Uluslararası İlişkiler Bürosu üyeleriyle Atina’da bir araya geldi.

Toplantılarda Avrupa’daki komünist partiler arasında işbirliği ve dayanışmanın artırılması ve bunun için gerekli ideolojik ve siyasal ortaklaşma zeminin pekiştirilmesi için iki partinin yapabilecekleri gündem edildi.

Komünist hareketin tüm dünyada karşı karşıya kaldığı ve özellikle emperyalist sistem içinde yaşanan gelişmelerle birlikte daha karmaşık hale gelen ideolojik tartışma başlıklarında Marksist Leninist bir yaklaşımın güçlendirilmesi için komünist partilerin uluslararası alanda sürmekte olan ortak teorik yayın faaliyetinin önemi ele alındı.

Bu yıl Türkiye’de TKP’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 23. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısının hazırlıklarının da paylaşıldığı toplantılar, sınıf mücadeleleri açısından iki ülkedeki son gelişmelerin ve partilerin yakın dönem çalışma programlarının karşılıklı olarak aktarılmasıyla son buldu.