Erdoğan Orta Vadeli Programı açıkladı: 'Enflasyon yıl sonunda yüzde 65 olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Beştepe'de Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu.

Saray'daki OVP tanıtım toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yer aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Büyümeyi ve istihdamı ihmal etmeyeceğiz. Hedef tek haneli enflasyon. Amacımız finansal istikrarı sağlamak. Merkez Bankası bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak.

OVP'nin dört temel amacı var. Afet yaralarının sarılması, makro istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye inmesi, büyüme ve istihdamın devamı, sosyal adalet. OVP'de üç temel politika aracı olacak.

Bunlar deprem harcamaları hariç mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerdir. Yapısal reformlarda orta vadede somut etkiler bekliyoruz. Kısa vadede beklentileri iyileştirmeyi hedefleyoruz. Merkez Bankası araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacak.

Bu yıl kişi başı gelirin 12 bin 415 dolar olmasını bekliyoruz. İşsizliği orta vadede tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. 2023'ü yüzde 4,4 ile 2024'te yüzde 4, 2025 yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5 öngörüyoruz."

OVP'deki 3 yıllık hedef ve tahminler şu şekilde:

Büyüme

2023: Yüzde 4,4

2024: Yüzde 4

2025: Yüzde 4,5

2026: Yüzde 5

İşsizlik hedefi

2023: Yüzde 10,1

2024: Yüzde 10,3

2025: Yüzde 9,9

2026: Yüzde 9,3

Enflasyon

2023: Yüzde 65

2024: Yüzde 33

2025: Yüzde 15,2

2026: Yüzde 8,5

Kişi başına gelir hedefi

2023: 12 bin 415 dolar

2024: 12 bin 875 dolar

2025: 13 bin 717 dolar

2026: 14 bin 855 dolar

Dolar/TL

2023: 23,9 TL

2024: 36,8 TL

2025: 43,9 TL

2026: 47,8 TL

Erdoğan: Programa desteğimiz tam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıysa şöyle:

''Geçici olarak enflasyonda yükseliş söz konusu. Geçiş döneminin sonrasında çok daha sağlıklı bir zeminde kalıcı olarak enflasyonu düşürmenin yolunu açmış oluyoruz.

2023 yılında yıl sonu TÜFE'nin yüzde 65 olmasını bekliyoruz. 2024 yıl sonunda TÜFE'nin yüzde 33,0, 2025 yıl sonunda yüzde 15,2, 2026 yıl sonunda yüzde 8,5 olmasını bekliyoruz.

İhracatın bu yıl 255 milyar, 2026'da 320 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Cari açığın -2'ler civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Yurt içi tasarruflarımızı artıracağız. 1,6 puan artış göstereceğini tahmin ediyoruz. Yıl sonunda cari işlemler açığının 4 milyar dolar olmasını bekliyoruz.

2023'te depreme ayırdığımız bütçe 762 milyar TL. 2024'te 1 trilyon 62 milyar TL. 3 trilyona yakın kaynağın afetin yaralarını sarmak için kullanılacağını ifade etmek isteriz. 2023 yıl sonunda bütçe dengesinin 1,63 trilyon TL açık vermesini bekliyoruz. 2023 yıl sonunda faiz dışı bütçe dengesinin 966,8 milyar TL açık vermesini bekliyoruz. Gelirlerimizde bir miktar artış öngörüyoruz. Gelirlerimizin milli gelire olan oranı 20,6'ya ulaşmış olacak. Bütçe açığı kademeli bir şekilde düşecek.

Enflasyon mücadele devam ederken finans piyasalarındaki reformlarla finans piyasalarını geliştirmeye devam edeceğiz. Emeklilik sistemleriyle ilgili yenilikler düşünüyoruz.'

Üç yıllık dönemde, ekonomik büyümede dengelenmeyi, yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde 4,5 büyümeyi hedefliyoruz.

Hükümet olarak, Orta Vadeli Program'a desteğimizin tam olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.''