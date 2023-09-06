Kırklareli'ndeki selde can kaybı 5'e yükseldi, 1 kayıp aranıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.

Suyun çekildiği tesisin bulunduğu alan ve çevresindeki çalışmalarda ekipler, selle gelen tomruk ve ağaçların çevresine ve altlarına bakıyor. Çok sayıda ekibin çalışma yürüttüğü alanda iş makineleri de öbeklenmiş kütük, tomruk ve ağaç birikintilerini kaldırıyor.

Bölgede ikisi dün, ikisi de bugün olmak üzere 4 kişinin cesedini bulan ekipler, ormanlık alanda bir kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Tesisin ruhsatsız olduğu iddiası: Soruşturma başlatıldı

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, içerisinde 18 bungalov evin olduğu konaklama tesisinin ruhsatsız olup olmadığı yönündeki soruyu Karaloğlu, "Bu, savcılığın meselesi, başsavcımız olayın üzerine, soruşturma başlatılmış durumda. Kimse merak etmesin soruşturma yapılacak ve gereği yapılacak" diye yanıtladı.

Değirmen Deresi taşmıştı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açmıştı. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suyun Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan karayolundan akması nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı, suların çekilmesi sonrası trafik akışı yeniden başlamıştı.

Ormancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgede dizili tomruklar, sel suları ile sürüklenerek bungalov evlerin bulunduğu tesise ulaşmış, bu tomrukların da etkisiyle evler sürüklenmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, tesiste kalan 12 kişiden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatmıştı. Ormanda mahsur kalanlardan 6'sı dün kurtarılmış; ikisi dün, ikisi de bugün olmak üzere 4 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

