Güne soL'dan bakın: 6 Ekim 2023

4+4+4 dayatmasının ardından okullaşma oranında dikkat çekici azalma

MEB'in örgün eğitim istatistiklerini paylaşan Eğitim-Sen, 4+4+4 uygulamasının başlamasından bu yana ilkokul ve ortaokul okullaşma oranındaki düşüşe dikkat çekti.

YSP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, YSP Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında, TSK'nin operasyonlarına ilişkin 05 Ekim'de yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

Kızılay Başkanı Yılmaz'dan 'şirket' vurgusu: Çadır satışını savundu sonra 'Ders aldık' dedi

Kızılay'ın şirket olduğunu ve şirketin kendi kararları doğrultusunda hareket edeceğini vurgulayan Kızılay Başkanı Yılmaz, önce çadır satışını savundu ardından 'Ders aldık, öğrendik' dedi.

AKP'nin planı: Hazine arazileri peşkeş çekilecek, inşaat şirketleri zengin edilecek

AKP iktidarının dış kaynak arayışı sürerken kentsel dönüşüme kaynak gerekçesiyle binlerce Hazine arazisi satışa çıkarılacak. Satış kime yapılacak net değil.

Halk TV programcısı Serhan Asker serbest bırakıldı

Halk TV'de hafta sonu yayımlanan Görkemli Hatıralar programının yapımcısı ve sunucusu Serhan Asker, Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Asker, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Dışişleri geri bastı: 'ABD vurdu' diyemedi, 'Bir SİHA kaybedilmiştir' dedi

ABD Türk SİHA'sını düşürdüğünü doğruladı. Türk Savunma Bakanlığı "Bize ait değil" dedi, çekildi. Dışişleri "bize ait" dedi, "teknik farklılıklar" dedi, ABD düşürdü diyemedi.

TSK sivil hedefleri de vuruyor: Kamışlı'da halk tepkili

Ankara saldırısı sonrası Türkiye Suriye'ye yoğun saldırı başlattı. Fidan, "altyapı hedef" dedi, SİHA'lar, Kamışlı'da sivil elektrik tesisini vurdu. Kamışlı halkı Türkiye'ye tepkili.

Demre'de antik kentte yapılaşma başladı: Şikayetlere yanıt veren yok

Demre'de antik kente ait nekropol alanında imar çalışmaları başlatıldı. Olay kaymakamlığa şikayet edilmesine rağmen umursayan olmadı. Yurttaşlar yaşananları soL'a anlattı.

Bekaert’te 31 işçi hastalandı, direnişe ara verildi: 'Yiyecek alınmasına izin verilmedi'

Bekaert fabrikasındaki direniş, işçilerin sağlık sorunları nedeniyle durduruldu. Fabrikadaki işçilere dışardan yiyecek alınmasına müsaade edilmediği öğrenildi.

Pentagon 'vurduk' dedi, MSB reddetti: Sebep MİT operasyonu mu?

Pentagon'un Türk SİHA'sını vurdukları açıklamasının ardından MSB'deki sessizlik SİHA'nın MİT operasyonunda kullanılmış olduğunu akla getirdi. Açıklama ise MSB yerine Dışişleri'nden geldi.