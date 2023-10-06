Pentagon 'vurduk' dedi, MSB reddetti: Sebep MİT operasyonu mu?

Humus'taki katliamla sarsılan Suriye, kuzeydeyse iki NATO müttefikinin karşı karşıya gelmesine sahne oluyor.

Suriye’nin Humus kentinde dün askeri mezuniyet törenine düzenlenen saldırıda 89 kişi yaşamını yitirirken 3 gün yas ilan edildi. TSK ve MİT ülkenin kuzeyinde daha önce “meşru hedef” diye tanımladığı enerji tesisleri dahil birçok noktayı vururken ABD ise bir Türk SİHA’sını düşürdüğünü açıkladı. Pentagon'un bu açıklamasından önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak düşürülen SİHA'nın Türkiye'ye ait olmadığını söylemişti. MSB'den yeni bir açıklama yapılmazken, Ankara'nın TSK'ye ait bir SİHA'nin düşürüldüğünü doğrulamaması SİHA'nın MİT operasyonunda kullanıldığını akla getiriyor.

Humus’taki katliamda ölü sayısı artıyor

Suriye’de dün Humus kentinde Harp Okulu öğrencilerinin mezuniyet töreninin yapıldığı stadyuma yönelik silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda son resmi açıklamaya göre en az 89 kişi yaşamını yitirdi, 277 kişi yaralandı. Suriye hükümeti katliamın ardından 3 gün yas ilan etti, BM’yi göreve çağırdı. Suriye Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasına göre ölenlerden 31’i kadın ve 5’i çocuk.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Dün Suriye Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak saldırının arkasında "ABD işgalince desteklenen terörist grupların" olduğunu bildirdi. Suriye ordusu saldırının ardından El Kaide’nin kontrolündeki İdlib bölgesine bombardıman düzenlendi. El Kaide’nin daha önce Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelere drone saldırıları düzenlediği biliniyor.

Kuzeye hava saldırıları: ABD ilk kez Suriye’de bir Türk SİHA’sını düşürdü

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara’daki saldırıyı yapanların "Suriye’den geldiğinin kesinleştiğini” öne sürerek, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde "PKK/YPG’ye ait tesisleri" “meşru hedef” ilan etmesinin ve “üçüncü taraflar”a uzak durmaları çağrısı yapmasının ardından Suriye’nin kuzeyine yönelik hava harekatları düzenlendi.

Fidan'ın Çarşamba günü yaptığı bu açıklamanın birkaç saat öncesinde Milli Savunma Bakanlığı’nda MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da katıldığı bir “güvenlik” toplantısına katıldığı ortaya çıkmıştı. Fidan'ın bu toplantı sonrası yaptığı açıklamada Ankara'nın ilk kez “meşru hedef” ifadesini kullanması ABD’ye atıfta bulunduğu anlaşılan “üçüncü taraflar”a "uzak durun" çağrısı dikkat çekti. Ancak "meşru hedef" açıklaması Fidan'dan önce MİT'e atfedilerek ajanslara servis edilmişti.

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Önce MİT sonra TSK'den hava harekatları

TSK ve MİT tarafından dün Suriye’nin kuzeyine yönelik hava harekatları düzenlendi.

Öğle saatlerinde MİT’in Suriye'de düzenlediği operasyonda, YPG'ye ait silah ve mühimmat depolarının vurulduğu haberi ajanslara düştü.

Ardından Baykar’a ait bir SİHA’nın Haseke yakınlarında ABD tarafından düşürüldüğüne ilişkin iddialar gündeme düştü.

Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan kaynaklar düşürülen SİHA’nın Türkiye’ye ait olmadığını öne sürdü.

Akşam saatlerinde ise Pentagon bir açıklama yaptı ve Türk SİHA'sını düşürdüklerini doğruladı.

Pentagon'un "vurduk" açıklamasının ardından MSB'den henüz bir resmi açıklama yapılmazken, öğle saatlerinde bakanlık kaynaklarının düşürülen SİHA'nın TSK'ye ait olmadığını belirtmesi, SİHA'nın MİT tarafından düzenlenen operasyonda kullanıldığını akla getiriyor.

Pentagon ne dedi?

ABD'den yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD birliklerine 500 metre yaklaşan bir Türk dronunun düşürüldüğü belirtildi. Yani ilk kez ABD Suriye'de NATO müttefiki Türkiye'nin SİHA'sını düşürdüğünü açıklamış oldu.

Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada olayı “üzücü” diye niteledi, NATO müttefiki Türkiye’ye ait SİHA’yı ABD güçlerini korumak için “meşru müdafaa” kapsamında F16 uçaklarıyla düşürdüklerini teyit etti.

“Türkiye’nin ABD güçlerini kasıtlı olarak hedef aldığına dair hiçbir emare yok” diyen Ryder düşürme olayından önce iki ülke arasında “birden fazla seviyede birden fazla iletişim kanalının” kullanıldığını söyledi ancak temasların içeriğine ilişkin bir ayrıntı vermedi. Ryder ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in konu hakkında “çok verimli bir görüşme” yaptığını kaydetti.

MSB'den 'petrol kuyusunu vurduk' açıklaması

Öte yandan MSB dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde yapılan hava harekatlarında YPG tarafından kullanılan “petrol kuyusu, depolama tesisi ile mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedefin imha edildiğini” duyurdu.

AFP’nin haberine göre dün Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kahtaniye’deki petrol tesislerinden dumanların yükseldiği görülürken bölgedeki iki enerji tesisi ile bir barajın da vurulduğu bildirildi.

Suriye Demokratik Güçleri sözcülerinden Ferhad Sami hava saldırılarının askeri ve sivillere ait bölgeleri hedef aldığını belirtti.

Haseke'de elektrik santralleri devre dışı kaldı

SANA’nın haberine göre Türkiye’nin dün öğle saatlerinde düzenlediği hava harekatları sonucu Kamışlı ve Amuda’daki elektrik santralleri devre dışı kaldı. Haseke Elektrik Şirketi Genel Müdürü Salih İdris bölgeye elektrik sağlayan iki santralin hizmet dışı kaldığını Amuda elektrik santralinin devre dışı kalması nedeniyle Aluk su istasyonundan Haseke’ye su verilemediğini duyurdu.

Kamışlı’da soL’a konuşan gazeteci Adeep Abdul Fattah "Daha önce de Türkiye tarafından saldırılar olmuş müdahaleler gerçekleşmişti. Ancak bu sefer sivil alanların hedef alınması insanlar tarafından tepkiyle karşılandı. İnsanlar diyor ki daha önce Heseke'de askeri alanlar hedef alınmıştı. Asker askeri vurur bunu insanlar normal karşılıyor. Ama mahalledeki bir elektrik tesisini vurmak manasız bir durum. Zaten savaştan dolayı günlük çok az elektrik veriliyor. Mahallelerde jenaratör kurularak mahallelere elektrik verilmeye çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan Suriye Demokratik Meclisi tarafından yapılan açıklamada savaş uçakları ve İHA’larla enerji ve hizmet binalarına yönelik saldırıların devam ettiği belirtilerek aralarında asker ve sivillerin olduğu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye’de TSK üssüne saldırı

Akşam saatlerinde Suriye'nin kuzeyinde “Fırat Kalkanı Harekat bölgesi”ndeki Dabık’ta bulunan TSK üssüne çok namlulu roketatarla düzenlenen saldırıda 5 özel harekat polisi ile 3 askerin yaralandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde yapılan açıklamada "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.