Halk TV programcısı Serhan Asker serbest bırakıldı

Halk TV’de ‘Görkemli Hatıralar’ programını sunan Serhan Asker, İzmir’de gözaltına alındığını açıkladı. Asker gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Asker ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Asker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hakkında yakalama kararı olduğunu ve kararı uçakta öğrendiğini dile getirerek şunları söylemişti:

“Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldigim İzmir’de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım… Hakkımda yakalama emri varmış…”

‘Havaalanı karakolunda bekletiliyorum’

Asker daha sonra yaptığı ikinci bir paylaşımda ise araç olmadığı için hala havaalanında bekletildiğini ifade etmişti. Asker’in paylaşımı:

“Havaalanı karakolunda bekletiliyorum. Adliyeye götürecek araç yokmuş…”

Serbest bırakıldı

Serhan Asker, götürüldüğü İzmir Adliyesi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Asker, Halk TV’nin web sitesinde daha önce yayınlanan bir haberle ilgili gözaltına alındığını söyledi.