Demre'de antik kentte yapılaşma başladı: Şikayetlere yanıt veren yok

Antalya'nın Demre ilçesinde, Demre-Kaş karayolunun hemen yanıbaşındaki antik kente ait bir nekropol (antik mezarlık) alanında yapılan yapılaşma yurttaşlar tarafından fark edilince şikayet edildi. Ancak konuya dair hiçbir şikayet dikkate alınmazken yapılan imar ve tesviye çalışmalarının yol kenarında olması akıllar ranta göz yumma örneklerini getiriyor.

Tarihi antik kentin sınırları içinde yer alıyor

Demre-Kaş karayolunun Demre mevkiine yaklaşık 15 km mesafede yer alan antik kentin sınırları içinde yapılan inşaat çalışmalarına ilişkin resmi şikayetlerinin kaymakamlık makamına sunulduğunu belirten yurttaşlar, herhangi bir ikazın ya da yaptırımın yapılmadığını anlattı.

1. derecede arkeolojik sit alanı içinde kalan yapılaşmaya göz yumulduğu ifade edilirken, tarihi alanda ikamet eden arsa sahibinin kendi nüfuzunu kullanarak yerel idarecilerin işlem yapmasını engellediği ifade ediliyor.

'Arsa sahibi araziyi talan ediyor'

Konuya dair soL'a konuşan yurttaşlar arazi sahibi İ.O.'nun bölgenin nüfuzlu kişilerinden biri olduğunu, yerel yöneticilerle arasının iyi olduğunu ve yapılan imar çalışmalarına dair yerel idarecilerin görmezden gelmeleri için temaslar kurabileceğini iddia ediyor. Yapılan çalışmaya dair şikayetlerini dile getiren yurttaşlar "Yapılan çalışmalar tam Demre-Kaş karayolunun yanına denk geliyor. Buralarda da hiç dinlenme tesisi falan yok. Dolayısıyla böyle iş makinaları falan girince araziye biz dedik ki kesin buraya istasyon falan yapacaklar, petrol işletmesi kuracaklar. Şikayet ettik ama muhatap bulamadık" diyor.

Arazi Demre-Kaş otoyolunun hemen yanında yer alıyor

'Dilekçeler kaymakamın önünde bekletiliyor'

Yapılan şikayetlerin kaymakamlık tarafından bekletildiğini ve işleme konulmadığını ifade eden yurttaşlar "Bunun suç olması gerekir. Biz hem belediye başkanından hem de yetkililerden konuya eğilmelerini bekliyoruz. Konu nedir araştırılsın. Normalde buraya değil iş makinası çivi çakılması için bile bir sürü izin alınması gerekiyor" diyor.

İlçe Kaymakamı Orhan Şatıroğlu'nun konuya dair şikayetlerin üzerini örttüğü ve konuya dair yazılan tüm dilekçelerin kendi önüne gelmesini sağlayarak suçu bildirmeme suçu işlediği iddia ediliyor.

'Arazinin topografyasını değiştirdiler'

İş makinaları sokularak yapılan çalışmalar sonucunda arazinin topografyasını değiştiğini ifade eden uzmanlarsa "Burada 3 metre kadar derinleşerek bir tür imar çalışması yapıldı. Bu, arazinin yapısını değiştirecek bir müdahale. Hem tesviye yapılıyor hem de arazide kalıcı değişiklikler yapılıyor" diyor.

Koruma Kurulu Kararı'nda ilgili alan 1. Dereceden Arkeolojik Sit alanında yer alıyor

'Yoldan geçerken gördük, yetkilileri aradık'

Yol kenarındaki antik kentteki yapılaşmayı gören yurttaşlar "Hemen görünce yetkilileri aradık. Burada iş makinaları tarihi eserlere zarar vermemiş evet. Ama arazi içinde lahitler var. Burası 1. Derecede Arkeolojik Sit alanı olarak geçiyor. Şimdi bir sürü yere telefon açtık. Ama ortada ne bir açıklama var ne bir uygulama. Ne olacak şimdi? Gelip yarın buraya binayı mı dikecekler? Muhatap bulamıyoruz. Yetkililerin de açıklama yapmasını bekliyoruz" diyor.

Koruma Kurulu: Arazi sit alanı

soL'un ulaştığı belgelere göre 2016 yılında bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 5165 sayılı kararına göre arazi sit alanı olarak tanımlanmıyor. Yapılan arazi incelemeleri ve Resmi Gazete'de yayımlanmış önceki koruma kurulu kararlarından yola çıkılarak alınan kararda yapılaşmanın yapıldığı arazinin 1. Derecede Arkeolojik Sit alanı olduğu ifade ediliyor. Koruma Kurulu'nun da daha önce bölgedeki çalışmalarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ancak savcılığın herhangi bir adım atmadığı iddia ediliyor.