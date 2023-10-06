Bekaert’te 31 işçi hastalandı, direnişe ara verildi: 'Yiyecek alınmasına izin verilmedi'

Kocaeli İzmit’te üretim yapan Bekaert’te sendika baş temsilcisinin işten atılması üzerine başlatılan eylem, işçilerin sağlık sorunları nedeniyle durduruldu. 31 işçinin hastalandığı öğrenildi.

Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, “Eyleme bir es vermek zorunda kaldık” dedi.

Bağımsız Kocaeli'nin haberine göre; iş yeri baş temsilcisinin işten atılması nedeniyle Bekaert’te fabrikaya kapanarak eylem başlatan işçilerin sağlık durumu nedeniyle eyleme ara verilmek zorunda kalındı. DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Bekaert’ta dün gece itibariyle sendikanın ve işçilerin almış olduğu kararla işçiler kapanma eylemini sonlandırdı. Üretimi duran fabrikada bugün yeniden üretimin başlayacağı öğrenildi.

'Ne yemek verildi ne dışardan yiyecek alınmasına müsaade edildi'

Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, şöyle konuştu:

“Eylemin başladığı ilk iki gün işverenin tutumu nedeniyle sağlıklı beslenemeyen işçilerimizin sağlık durumunda sorunlar oluşmaya başladı. Dün de ambulanslar geldi. Sağlık sorunları nedeniyle eylemimize bir es vermek durumunda kaldık. Şartlar düzeldiğinde mücadelemiz kaldığı yerden devam edecek.

İki gün işçilere ne yemek verildi ne dışardan yiyecek alınmasına müsaade edildi. 21. yüzyılda böyle bir tutumla karşı karşıya kaldık. 4 işçi ambulansla hastaneye gönderildi. 27 işçimiz revirde kontrol edildi. İşçilerin bağışıklık sistemi çöktü. Bunun hesabını soracağız."

'Yeni yol haritası belirleyeceğiz'

Birleşik Metal-İş Kocaeli Şubesi tarafından yapılan açıklama, "Dört gün boyunca fabrika içerisine kapanarak önemli bir mücadele yürüttük. Sandalyelerin üzerinde, yerlerde uyuduktan sonra üretime devam ettik. İşveren tarafından güvenlik gerekçesiyle durdurulan üretimi tüm zorluklarına, engellemelerine karşı sürdürmeye çalıştık" denildi.

Açıklamanın devamında, yaşanan süreç söyle anlatıldı:

"Bekaert işverenliği eylemin ilk gününden itibaren işçilerin yemek ve temel ihtiyaçlarına erişimini engellemiş, üretim alanlarının dışında işçilerin dinlenme imkanı bulacağı kısımları kilitleyerek işçilerin uygun koşullarda dinlenmesine ve uyumasına engel olunmuştur.

Yeterli beslenemeyen ve günlerdir uykusuz bir biçimde üretim yapmak durumunda kalan üyelerimizin bağışık sistemleri çökmüştür. Bağışıklık sisteminin çökmesiyle kronik rahatsızlığı bulunan üyelerimiz rahatsızlanmış ve hastaneye sevkleri gerçekleşmiştir. Dört üyemiz ambulansla acil olarak hastaneye kaldırılmıştır.

Üyelerimizin bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan sağlıksız koşullar nedeniyle üyelerimizde daha fazla sağlık problemlerinin ve tahribatın ortaya çıkmasına engel olmak adına fabrika içerisinde sürdürdüğümüz eylemimize ara veriyoruz."

Önümüzdeki günlerde sendika üyeleriyle yapılacak değerlendirmelerin ardından Bekaert işçilerinin yeni yol haritasının belirleneceği aktarılan açıklamada, "Bekaet’te üyelerimizin hakları ve için verdiğimiz mücadele farklı biçimleriyle devam ettireceğiz. Hukuksuzca işten çıkartılan temsilcimiz, işbaşı yaparak görevinin başına geçecek, ek zam mücadelemizi de kazanımla sonuçlandıracağız" denildi.