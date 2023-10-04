Baştemsilci işten çıkarılmıştı: Bekaert'te kendilerini fabrikaya kapatan işçilerin direnişi sürüyor

Kocaeli Alikahya'da bulunan DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında işçilerin ek zam taleplerini görmezden gelen patron, dün işçilerin eylemi sonrasında baştemsilciyi işten çıkarmıştı.

Olay sonrası patron temsilcileri ve Birleşik Metal-İş arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmaması üzerine Bekaert işçileri kendini fabrikaya kapatmıştı.

İşçiler, bugün fabrika içinde direnişini sürdürdü. İşçiler, eylemde "İşveren şaşırma, sabrımızı taşırma" ve "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları attı.

'Temsilcimizi derhal işbaşı yaptırın'

Eylemde Birleşik Metal-İş tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. "Bekaert'te temsilcimizi derhal işbaşı yaptırın, üretimi başlatın" başlıklı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sendikamızın örgütlü olduğu Bekaert İzmit Çelik Kord fabrikasında işyeri baştemsilcimizin işten çıkartılması üzerine üyelerimiz dün gündüz vardiyasında demokratik tepkilerini göstererek fabrikadan ayrılmadılar.

Gece vardiyasına gelen üyelerimiz ise işverenin talimatıyla fabrikaya güvenlik gerekçesiyle alınmadılar.

Bekaert’te dün akşam ve bu sabah işverenin engellemesiyle üretim yapılamamaktadır.

Yüksek enflasyon sonucunda işçilerin alım gücü düşmüş ve ücretleri reel olarak erimiştir. Hızla artan yoksullaşma ve hayat pahalılığı karşısında Bekaert fabrikasında üyelerimizin ücretlerine bir iyileştirme yapılması için ek zam talebinde bulunduk. İşverenlik ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine ek zam eylemlerine başlayan üyelerimiz yemek ve çay saatlerinde taleplerini demokratik bir biçimde duyurmaya çalıştılar.

Sendikal faaliyetini yürüten sendika temsilcimizin slogan attığı gerekçesiyle işten çıkartılması kabul edilemez. İşten çıkartılan temsilcimizi derhal işbaşı yaptırın. Güvenlik gerekçesiyle fabrikaya almadığınız üyelerimizi tezgahlarının başına geçmelerine engel olmayın, Bekaert’te üretimi başlatın!

Şuanda fabrikada yemek vermediğiniz ve yiyecek erişimine engel olduğunuz yüzlerce işçi tüm engellemelerinize rağmen üretimi sürdürmeye çalışıyor.

'Bekaert işçilerini açlıkla korkutamazsınız'

2023 yılında Belçikalı sermayeli Avrupalı bir şirketin 18.yy’dan kalma yöntemlere sarılması büyük bir acziyetin göstergesi. Bekaert işçilerini açlıkla korkutamazsınız.

Aynı zamanda Kocaeli Şubemiz yönetim kurulu üyesi olan sendika baştemsilcimiz işbaşı yaptırılmadan, endüstriyel ilişkilerden kaynaklı sorunların çözümü ve üyelerimizin talepleri işverenlik ve sendika yönetimiyle ele alınarak çözümlenmeden Bekaert’te tek taraflı çalışma barışı tesis edilemez.

Bu doğrultuda Bekaert işçilerinin demokratik eylemi kararlılıkla devam edecektir."