Bekaert’te baştemsilci işten atıldı, işçiler kendini fabrikaya kapattı

Kocaeli Alikahya'da bulunan DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Bekaert fabrikasında bir süredir işçilerin artan enflasyon ve eriyen ücretler nedeniyle ek zam talebi sürüyordu.

Görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmaması üzerine ek zam eylemlerine başlayan işçiler, molalarda toplu şekilde taleplerini sloganlarla duyurmaya çalıştı.

Bekaert patronuysa işçilerin taleplerini görmezden gelerek işçilerin eylemler esnasında yemekhanede attığı bazı sloganları gerekçe gösterdi ve baştemsilci Selçuk Atmaca'yı işten çıkardı.

Olay sonrası patron temsilcileri ve Birleşik Metal-İş arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Bunun üzerine Bekaert işçileri kendini fabrikaya kapattı.