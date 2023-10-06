Kızılay Başkanı Yılmaz'dan 'şirket' vurgusu: Çadır satışını savundu sonra 'Ders aldık' dedi

Kahramanmaraş merkezli deprelerin ardından depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları ve gıda malzemelerini para karşılığı satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, konuya ilişkin "Biz ders aldık, öğrendik. Bundan sonra afet zamanlarında Kızılay çadırlarını sadece Kızılay deprem bölgesine götürecek" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi'ne katılan Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Ülkemizde Doğal Afetler ve Kızılay" başlıklı sunum yaptı.

Yılmaz'ın şirket vurgusu ve taşınmazların şirketlere aktarılması

Yılmaz, Türk Kızılay'ın bir devlet kurumu olmadığını, bütçesini de devletten almadığını kaydederek, bütçe kaynaklarına ilişkin deprem zamanında sosyal medyada birçok tartışmanın yaşandığını dile getirdi.

Sosyal medyada gerçekle yalanın zaman zaman birbirine karıştığını anlatan Yılmaz, Kızılay'ın çok bilinen bir sivil toplum kuruluşu olduğu için bazen devlet yerine koymanın temayül olabildiğini söyledi.

Çadır satışına ilişkin konuşan Yılmaz, Kızılay'ın şirket olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bu şirketlerin hiçbiri aslında yeni kurulmuş değil, en çok konuşulanı çadır. Kızılay, 1954 yılından beri Türkiye'nin en büyük çadır üreticisi. Sizden birisi çadır talep ettiği zaman dışarıya ücretli bir şekilde verilir. Deprem bölgesine giden Kızılay çadırları nasıl gider? Bağışçılarımız bağış gönderirler. O bağıştan biz o çadırları diker ve Kızılay çadırları olarak göndeririz."

Yılmaz'ın, Kızılay'ın şirketleştiği ve şirketin kendi kararları doğrultusunda hareket edeceği yönündeki vurgusu dikkat çekti. Yılmaz'ın vurgusunun yanı sıra yaklaşık 150 yıl dernek statüsünde çalışan Kızılay, 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Kızılay Yatırım Holding ile 11 farklı şirkete bölünmüş ve Kızılay’a bağışlanmış taşınmazlar şirketlere aktarılmıştı.

Çadır satışını savundu, 'Ders aldık, öğrendik' dedi

Yaptıkları çadır satışını savunmaya devam eden Yılmaz, "Ama en nihayetinde biz bir ders aldık, öğrendik. Bundan sonra afet zamanlarında Kızılay çadırlarını sadece Kızılay deprem bölgesine götürecek" dedi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Deprem zamanında bu peki doğru muydu? Bunu demeye çalışmıyorum. Bizim depremden sonra çadırla alakalı ilk aldığımız karar şuydu, 'afet zamanında hiçbir kuruma, kuruluşa, dışarıya artık çadır verilmeyecek, biz o çadırları kendimiz götüreceğiz.' dedik. Açıkçası hani bir şekilde öğrenerek de gitmek gerekiyor. Deprem bölgesinde çadır talebinde bulunan sivil toplum kuruluşuna 'hayır' demek süreci doğru yönetmek anlamına gelmeyebilir. AHBAP bizden çadır istediğinde vermemiş olsak, Haluk Levent 'hani ben de oraya götürecektim. Niye vermediniz ki? Zaten 50 bin tane götürmüştünüz, zaten götürmeye devam edecektiniz. Benim 2 bin çadırımdan ne istediniz?' diyebilir miydi bilmiyorum. Ama en nihayetinde biz bir ders aldık, öğrendik. Bundan sonra afet zamanlarında Kızılay çadırlarını sadece Kızılay deprem bölgesine götürecek."

Ne olmuştu?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli depremlerin ardından, çadırları ve gıda malzemelerini para karşılığı satmasıyla gündeme gelen Kızılay kamuoyunun tepkisini toplamıştı. Dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere mensup isimler de dahil olmak üzere tüm tepki ve eleştirilere karşın görevinden istifa etmemişti.

Yaklaşık 3 ay boyunca görevinden istifa etmeyen Kınık'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle de bu yanlışı düzeltmesi gerekir" açıklamasının ardından istifa etmesi dikkat çekmişti.

İstifa üzerine Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almış ve Kızılay'ın yeni başkanı, tek aday olan Fatma Meriç Yılmaz olmuştu.

Kızılay Başkanlığı koltuğuna oturan Fatma Meriç Yılmaz, Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla biliniyor. Kızılay’ın Menzil Cemaati mensuplarına verilen ihalelerinde Fatma Meriç Yılmaz’ın dahli olduğu iddia ediliyor.