4+4+4 dayatmasının ardından okullaşma oranında dikkat çekici azalma

Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2022/’23 eğitim öğretim yılsonu örgün eğitim istatistiklerine dair bir analiz yayımladı.

MEB’in örgün eğitim istatistiklerine göre Türkiye’de örgün eğitimde (resmi + özel) 17,5 milyon öğrenci bulunduğu kaydedilirken, toplam 75 bin 19 eğitim kurumu/okulu içinde devlete ait kurum/okul sayısının 60 bin 734 (yüzde 81) iken, özel okulların sayısının 14 bin 281 (yüzde 19) olduğu belirtildi.

Açık öğretimde okuyan öğrenci oranı yüzde 12

Devlet okullarında okuyan öğrenci sayısı 15 milyon 887 bin 296 (yüzde 80), özel okullarda okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 578 bin 233 (yüzde 8) olarak açıklanırken, açık öğretimde okuyan öğrenci sayısı ise 2 milyon 346 bin 654 (yüzde 12) olarak kaydedildi.

4+4+4'ün ardından: Özel ilkokul ve ortaokul sayılarındaki artış sürüyor

Eğitimde 4+4+4 dayatmasının sonrasında yıllar içinde devlet okullarının sayısı belirgin bir şekilde azaldığına dikkat çekilen analizde, her fırsatta kamu kaynakları ile desteklenen, çeşitli muafiyet ve istisnalar ile açılması teşvik edilen özel ilkokul ve ortaokul sayılarındaki artışın sürdüğü ifade edildi.

Devlete ait ilkokul sayısı azaldı

Eğitimde 4+4+4 uygulamasının başlamasından bu yana devlete ait ilkokul sayısının 5 bin 535 azaldığına işaret edilen analizde, aynı dönemde devlet okullarına giden öğrenci sayısındaki azalışın ilkokulda 254 bin 197, ortaokulda ise 255 bin 1 olduğu vurgulandı.

Analizde, eğitimde 4+4+4 dayatması ile belirgin artış gösteren özel okulların resmi okullara (75 bin 16) oranının 2022/’23 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle iki kattan fazla artarak yüzde 19’a ulaştığı kaydedildi.

Okullaşma oranları açısından son on yılın en dikkat çekici özelliğinin, ilkokulda okullaşma oranının yüzde 98,86’dan yüzde 93,85’e düşmesi, ortaokulda okullaşma oranının yüzde 93,09’dan yüzde 91,21’e gerilemesi olduğu ifade edildi.