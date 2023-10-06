TSK sivil hedefleri de vuruyor: Kamışlı'da halk tepkili

12 yıldan uzun süredir devam eden Suriye savaşı, kamuoyunun ilgisini çekmekten giderek uzaklaşıyor. Türkiye medyası, Suriye'ye ilgisini büyük oranda Türkiye devletinin operasyonlarına yöneltmiş durumda. Son Ankara saldırısı, yeni bir operasyon dalgasını tetikledi.

Türkiye'nin komşu bir devleti işgal etmiş olmasının kendisinin sorgulanması bir yana, operasyonların sahadaki etkisi de medya tarafından irdelenmiyor. Türkiye devleti, tüm operasyonları "etkisiz hale getirilen 'terörist'ler ve tesisler" üzerinden duyuruyor. Ama sahadaki somut duruma bakıldığı anda, sivillerin hayatının halen ne kadar zorlaştığı görülüyor.

Kamışlı'daki yerel kaynaklar, Türkiye'nin düzenlediği saldırıda halka elektrik sağlayan santralin zarar gördüğünü, kent sakinlerinin elektriksiz kaldığını belirtiyor.

Edip Abdülfettah, Kamışlı'da yaşayan Suriyeli bir gazeteci. Abdülfettah, "Vurulan yerler sivil alanlar. Buradaki insanların bir kabahati yok. Askeri alanlar hedef alınmadı" diyor.

'Hedef Kürt güçleri diyorlar, burası hem sivil hem Arap'

Ankara’da 1 Ekim günü meclisin açılış toplantısına denk gelen bombalı saldırıyı PKK üstlendi. 4 Ekim'de önce MİT'in, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ağzından "meşru hedefler" açıklaması geldi. Fidan, faillerin Suriye'den geldiğini belirtti ve Suriye'deki enerji üretim tesisleri ve altyapı tesislerinin hedef alınacağını duyurdu.

Yoğun saldırılar başladı. Kamışlı, 5 Ekim'de SİHA'lar tarafından vuruldu.

Sahadan gelen veriler, Ankara saldırısı sonrası Türkiye'nin ince hedef gözetmeyen, doğrudan ülkenin tüm altyapısını hedef alan bir saldırıya geçtiğine işaret ediyor.

"Burada vurulan yer elektrik üretim alanı. Vurulan yerler bir tür savaş alanı da değil." Abdülfettah, Türkiye'nin bu saldırılarında "hedef Kürt güçleri" dediğini hatırlatarak, "Burası Arap nüfusunun en kalabalık olduğu yerlerden biri. Askeri alan diyecekseniz eğer, yine değil, burası sivil yerleşimlere elektrik üreten, mahalleye hizmet eden bir tesis" diyor.

Kabullenmişliğin kırılması, savaşın sorgulanması şart

300 binin üzerinde nüfusa ev sahipliği yapan Kamışlı, özellikle kuzey Suriye'ye bakıldığında, birçok yerleşime göre savaştan az etkilenen kentlerden biri.

Fakat "az", göreceli bir kavram. Kamışlı'nın elektrik tesisleri, savaş sürecinde harap olmuş durumda. Kentte elektrik, günün belli saatlerinde verilebiliyor. Birçok mahallede elektrik jeneratörlerle sağlanıyor.

Suriye halkı, 12 yıldır süren savaşın getirdiği zorlu koşullara bir şekilde kendini alıştırmış durumda. Kentte yerel haberler üreten Edip Abdülfettah, "Kamışlılılar mesela diyor ki daha önce Heseke'de askeri alanlar hedef alınmıştı. Asker askeri vurur bunu insanlar normal karşılıyor. Ama mahalledeki bir elektrik tesisini vurmak manasız bir durum. Zaten savaştan dolayı günlük çok az elektrik veriliyor. Mahallelerde jenaratör kurularak mahallelere elektirk verilmeye çalışıyoruz. Alıştık biraz bu zorluklara ama yine de sivil alanların hedef alınması insani değil."

Savaş, giderek hem Türkiye, hem Suriye halkının "gerçekliği"ne dönüşmüş durumda. Ancak 12 yıllık çatışmanın bitmesi, bu kabullenişe dur deyip, bir kez daha bizzat savaşın kendisinin sorgulanmasıyla mümkün.

Saldırıların sivil halka zarar vermesinin haberleştirilmesi, tüm saldırılara son verilecek bir çözüme güç verdiği sürece değerli.