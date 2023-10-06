Dışişleri geri bastı: 'ABD vurdu' diyemedi, 'Bir SİHA kaybedilmiştir' dedi

Suriye'de dün ABD F-16 savaş uçağının bölgede "operasyon" düzenleyen Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürmesinin ardından taraflardan gelen ılımlı açıklamalar dikkat çekiyor.

Olayın akışı: ABD basına sızdırdı, Türkiye'de bakanlıklar topu birbirine attı, sonunda Dışişleri geri bastı

Olay, ABD kaynaklarının Washington Post gazetesine konuşmasıyla ilk olarak duyuldu. Haberin ayrıntıları, kaynakların hesaplı ve kontrollü konuştuğuna işaret ediyordu, zira haberde ABD'li kaynaklar yalnızca "Suriye'de ABD tarafından vurulan SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu" söylemekle kalmadı, "ABD tarafının imhadan önce SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu bildiğini" de özellikle belirtti.

Washington Post'ta olayın bu şekilde duyurulması, açıkça Türkiye'ye mesaj niteliğindeydi. Ankara'da yaşanan saldırının ardından 4 Ekim'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye yönelik operasyon yapılacağını duyurmuş, ABD'yi ima ederek üçüncü tarafların çekilmesini istemişti. ABD, ertesi gün Türk SİHA'sını vurarak bu çıkışa yanıt verdi.

Olayın Amerikan basınında çıkmasının ardından Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'nin düşürdüğü SİHA için "Bize ait değildir" dedi. Açıklama önce "Türkiye'ye ait değildir" diye yorumlandı, ancak birkaç sözcükten ibaret açıklamanın "TSK'ya ait değil" anlamına gelebileceği anlaşıldı.

Daha sonra Pentagon bir açıklama yapıp ABD birliklerine yarım kilometre yaklaşan Türk SİHA'sını "meşru müdafaa" kapsamında F-16 savaş uçaklarıyla vurduklarını bu kez resmi olarak duyurdu. Pentagon Sözcücü Ryder "Türkiye'nin kasıtlı olarak ABD güçlerini hedef aldığına dair elimizde hiçbir belirti yok" dedi ve olayı "üzücü bir hadise" diye niteledi.

Ancak Ryder SİHA düşürülmeden önce iki ülke arasında "birden fazla seviyede birden fazla iletişim kanalının" kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Milli Savunma Bakanlığı dün Suriye'nin kuzeyine düzenlediğini açıkladığı hava harekatlarının saat 23.00'te başladığını duyurmuştu. Ancak gün içinde Suriye'nin kuzeyine yönelik MİT'in hava operasyonları düzenlediği haberleri ajanslarca geçildi.

Pentagon açıklaması sonrası MSB'den herhangi bir açıklama gelmezken Türkiye Dışişleri Bakanlığı bugün öğle saatlerinde çok ılımlı bir açıklama yaptı ve SİHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünü doğruladı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını Milli Savunma Bakanlığı'nın değil Dışişleri'nin doğrulaması, düşürülen SİHA'nın TSK'ya değil MİT'e ait olabileceği fikrini kuvvetlendirdi.

Öte yandan, Dışişleri'nin SİHA'nın "kaybının" tarafların farklı teknik değerlendirmelerinden kaynaklandığını öne sürmesi dikkat çekti.

Daha önce Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kontrolündeki enerji tesislerini de "meşru hedefimiz" diye niteleyen ve ABD'yi kastederek "üçüncü taraflar"a bu hedeflerden uzak durmaları çağrısı yapan Hakan Fidan'ın bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin SİHA'yı düşürmesine tepki gösterilmedi.

Bakanlık açıklamasında Ankara'da 1 Ekim'de düzenlenen saldırı hatırlatılarak Irak ve Suriye'de "PKK/YPG"ye yönelik TSK ve MİT tarafından kapsamlı operasyonlar başlatıldığı, bu kapsamda dün Suriye'nin kuzeyinde çok sayıda hedefin "imha edildiği" belirtildi.

Bakanlık SİHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünüyse şu ifadelerle doğruladı:

"Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.

Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir."