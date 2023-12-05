Güne soL'dan bakın: 5 Aralık 2023

İstanbul'da yaşamanın maliyeti aylık 47 bin lirayı aştı

İstanbul Planlama Ajansı araştırmasına göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,35; geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,48 yükseldi.

Cumhuriyet muhabirine ve eski yöneticisine siyasi yasak ve hapis talebi

Cumhuriyet muhabiri Yılkın ve eski cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Büyüksipahi hakkında açılan davada, siyasi yasak ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

'Gazze'de ortalama her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor'

DSÖ Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn, "Gazze'de öldürülenlerin yüzde 60'ından fazlası kadın ve çocuk" açıklamasında bulundu.

Yargı son kararını verdi: 'Validebağ Korusu'na Millet Bahçesi projesi tarihe gömüldü'

Doğal sit alanı statüsündeki Validebağ Korusu'na Millet Bahçesi projesi ''temyizi kabil olmamak üzere'' reddedildi.

KDK'lardan Numan Kurtulmuş'un 'güçlü aile' çıkışına yanıt: 'Kendisini çok eşli vekillerle ittifakından tanıyoruz'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklama tepki çekti. Kadın Dayanışma Komiteleri'nden Kurtulmuş'a yanıt geldi.

AKP'nin TTB'ye darbe girişimi: Hekimler mücadelenin yol haritasını anlattı

Mahkemenin görevden almak istediği TTB Merkez Konseyi üyelerine, 42 tabip odası destek verdi. Seçim ayarlı karara karşı atılacak adımları TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut anlattı.

Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Katar'la 5 milyar dolarlık ticaret hedefi

Katar'la imzalanan Ticari Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Bolat, "Orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir" dedi.

MEB’den AKP adayına 55,2 milyon liralık ihale

MEB'in bir yıl boyunca kullanacağı kiralık araçlar için 55 milyon 208 bin lira ödediği ortaya çıktı. İhaleninse AKP’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın şirketine verildiği öğrenildi.

AKP'ye geçen patron vekil, fabrikasında 'Ben kimim' dedi, tanımayan işçiyi dövdürtüp işten attı

Milletvekili seçildiği İYİP'ten 6 ay geçmeden AKP'ye katılan Nebi Hatipoğlu'nun fabrikasında çalışan işçilerin çizdiği tablo, mafyavari bir duruma işaret ediyor.