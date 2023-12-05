İstanbul'da yaşamanın maliyeti aylık 47 bin lirayı aştı

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre, kasım ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 47 bin 493 lira olarak hesaplandı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1537 lira arttı.

İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35, bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 78,48 oranında arttı.

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın kasım ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en yüksek fiyat artışının yüzde 173,59 artış oranı ile zeytin fiyatlarında yaşandığı görüldü.