Cumhuriyet muhabirine ve eski yöneticisine siyasi yasak ve hapis talebi

Son seçimlerin ardından İstanbul Valisi olan Gül’ün "rüşvet ağına yönelik mücadele etmediği ve personelinin rüşvet almasına izin verdiği" iddialarıyla yapılan suç duyurusunu haberleştirdiği gerekçesiyle Cumhuriyet muhaberi Nagihan Yılkın ve eski cumhuriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi hakkında dava açıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre; davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti. Mütaalada davaya konu haberdeki ifadelerin “katılanın toplum içindeki saygınlığını zedelemeye yönelik olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu” gerekçesiyle Yılkın ve Büyüksipahi hakkında siyasi yasak ve 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gazetecilerin avukatı ise esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Avukatların savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 15 Şubat 2024 tarihine erteledi.