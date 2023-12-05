MEB’den AKP adayına 55,2 milyon liralık ihale

Milli Eğitim Bakanlığı'nın araç kiralama ihalesi kapsamında yaptığı harcama, 55 milyon lirayı geçti. Kiralanan araçların 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 döneminde kullanılacağı bildirildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; kamunun araç kiralamalarına sınırlama getiren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin etkisizliği bir defa daha ortaya çıkarken, şirketin AKP ile yakınlığı dikkati çekti.

55,2 milyon liraya imza

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 3 Kasım’da, “Araç Kiralama” ihalesi düzenledi. Kamu ihalelerinde, “İstenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye iki şirket teklif sundu.

İhaleye verilen en yüksek teklifin 63 milyon 641 bin lira, en düşük teklifin ise 55 milyon 208 bin lira olduğu bildirildi. Teklifleri inceleyen ihale komisyonu, ihaledeki en düşük teklifin sahibi Kayatur Filo Kiralama Anonim Şirketi ile anlaşmaya onay verdi. MEB ile şirket arasında 20 Kasım’da 55 milyon 208 bin 428 liralık sözleşme imzalandı.

AKP'den aday adayı

MEB’in 55,2 milyon liralık araç kiraladığı şirketin AKP ile yakınlığı ise dikkati çekti. Kayatur Filo Kiralama’nın başındaki Mehmet Kaya’nın, aynı zamanda Kaya Seyahat Firması’nın da sahibi olduğu öğrenildi. Kaya Seyahat isimli şirket ile çok sayıda kamu ihalesi alan Mehmet Kaya’nın, 24 Haziran 2018 seçimlerinde, AKP'den Ankara milletvekili aday adayı olduğu bildirildi.