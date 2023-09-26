RTÜK’ten yandaş GENAR’a saha araştırması için 4 milyon liralık ihale

Muhalif haber kanallarına kestiği cezalarla gündemden düşmeyen RTÜK; Yeni şafak yazarı ve Genar Araştırma Şirketi’nin sahibi İhsan Aktaş’a “Medya Kullanım Alışkanlıkları” için saha çalışması ihalesini verdi.

BirGün’ün haberine göre Aktaş’ın şirketi ile RTÜK arasında 21 Eylül’de sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre RTÜK, Genar Araştırma Şirketi’ne 4 milyon TL’lik ihale verdi.

Aktaş’ın şirketinin 2011-2023 döneminde aldığı kamu ihalelerinin toplam tutarı kayıtlara, 25 milyon 809 bin 844 TL olarak geçti.

“Muhalif” gazetecilere Yeni Şafak’taki köşesinden gazetecilik tarifleri veren Aktaş’ın yapacağı saha araştırmasının sonucu merak konusu.

Zira Aktaş’a göre iktidarla muhalif medyanın ilişkisinin sağlıklı yürümemesinin sebebi, gazetecilerin “iktidar karşıtı olarak ‘doz aşımı’ bir misyona soyunması”.