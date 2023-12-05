Yargı son kararını verdi: 'Validebağ Korusu'na Millet Bahçesi projesi tarihe gömüldü'

Validebağ Korusu'nun talana açılmasına karşı 25 yıldır mücadele eden Üsküdar halkı, önemli bir hukuki kazanım elde etti.

İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi, Validebağ Korusu için çıkarılan imar planları ve Millet Bahçesi projesini ocak ayında oy birliğiyle iptal etmişti.

Kültür Bakanlığı, projenin yenilendiğini ve koruya zarar vermeyeceğini savundu. AKP'li Üsküdar Belediyesi hukuka aykırılık bulunmadığını iddia etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığıysa korunun, halkın yoğun kullanımı nedeniyle tahrip olduğunu belirterek Millet Bahçesi projesinde ısrar etti. Üç kurum, bir kez daha itiraz yoluna giderek, mahkemeden projeye onay vermesini istedi.

İtiraz yolu kalmadı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi, mevcut kararın kaldırılmasını gerektirecek bir unsur bulamadı, istinaf taleplerini reddetti. Oybirliğiyle alınan ret kararı, belediye ve bakanlıklara itiraz yolu bırakmadı.

Kararı soL'a değerlendiren Validebağ Gönüllüleri'nden Arif Belgin, ''Doğal sit alanındaki bir park için Millet Bahçesi projesinin telafuz dahi edilmemesi gerekiyordu. Sonuçta biz kazandık. Nihai olarak kazandığımız için mutluyuz'' dedi.

'İktidarın hakimleri bile haklılığımızı gördü'

Dava sürecinin yıllar aldığını hatırlatan Belgin, haklılıklarının bir kez daha ispatlandığını belirterek, ''Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bu zor koşullara rağmen mahkemelerden lehimize karar çıkarabilecek güce ve kararlığa sahibiz. İktidarın atadığı hakimler bile haklılığımızı görmek zorunda kaldı'' ifadelerini kullandı.

Koruya yönelik tehditlerin son bulmadığına işaret eden Arif Belgin, mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini şu sözlerle vurguladı: ''Elbette önümüze başka 'çılgın projelerle' çıkmayacaklarının garantisi yok. Ama biz 25 yıldır Validebağ Gönüllüleri olarak bu mücadeleyi sürdürüyoruz, yine de sürdürürüz.''

Üsküdar Belediyesi ekipleri, Koruma Kurulu’nun kararına rağmen zaman zaman polis ve zabıta eşliğinde Validebağ Korusu’na giriyor, halk buna karşı direnişini sürdürüyordu.