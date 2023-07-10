Validebağ Gönüllüleri, Haydarpaşa Lisesi projesiyle koruyu bölme girişimlerine karşı bir araya geldi

İstanbul Üsküdar'da Validebağ Gönüllüleri, Haydarpaşa Lisesi'nin deprem bahanesiyle yıkımı kararına ve Validebağ Korusu'nun Haydarpaşa Lisesi kullanılarak yok edilmesini öngören projeye karşı dün bir araya geldi.

Av Köşkü önünde düzenlenen buluşmada basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında, Veli-Der adına Esen Karaküçük, Eğitim-Sen adına Rıza Zeyrek, YSP milletvekili Keziban Konukçu Kök, Acıbadem Mahalle Muhtarı Semra Aydın ve Validebağ Gönüllüleri üyeleri Onur Cingil, Arif Belgin, Nezih Şanlı ve Mustafa Akman konuşmacı olarak yer aldı.

Açıklamada, Validebağ Korusu içinde Haydarpaşa Lisesi üzerinden yeni SİT Alanı yapılması girişimlerine tepki gösterildi ve korunun tek parsel olduğu vurgulandı. Açıklamada "Koru'nun ne tamamının ne de bir bölümünün, hangi şekilde veya hangi ad altında olursa olsun, ranta açılmasına, doğallığının bozulmasına izin verilemez" denildi.

Validebağ Gönüllüleri'nin yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Ülkemizin köklü ve değerli okullarından biri olan Haydarpaşa Lisesi, 1989 yılında Validebağ Korusu içine yapılan binalara taşınmıştır. Bundan 10 yıl sonra, 16 Temmuz 1999 tarihinde ise Validebağ Korusu 1. Derece doğal SIT alanı ilan edilmiştir. 17 Ağustos 1999 depreminde binalar hasar gördüğünden dolayı, ikan Inşaat Turizm Petrol Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 23.5.2012 tarihli kesin kabulle 4.129.943 TL bedelle güçlendirme yapılmıştır. Her nedense, şehir dışından gelen öğrencilerin kaldığı 2 pansiyon binası güçlendirme dışında tutulmuş olup, bu binalar zamanla kullanım dışı kalmıştır. Okul müdüriyetinin pansiyon binalarının yıkılıp yeniden yapılması konusunda çabaları olduğunu biliyorduk. Fakat koruma kurullarınca inşaat için izin verilmediğinden, bu defa okulun kapladığı alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 19.11.2021 tarihinde "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" ilan edilmiştir. Bir başka deyişle, Koru'nun bir bölümü inşaat yapılabilir hale getirilmiştir. Kararın en ilginç yanı, tek parsel olan Validebağ Korusu'nu keyfi biçimde bölmesi ve Haydarpaşa Lisesi Doğal SİT Alanı adıyla hayali bir SIT alanı yaratmasıdır.

Böyle bir alan YOKTUR: Sadece Validebağ Korusu doğal SIT alanı vardır.

Bu karara karşı çok sayıda yurttaş itiraz dilekçeleri verdi. Validebağ Gönüllüleri Derneği olarak kararın iptali istemiyle 26 Ocak 2022 tarihinde 3.İdare Mahkemesi'nde dava açtık. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de bizden sonra 10.İdare Mahkemesi'nde dava açtı. 10. İdare Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişiler, 31 Mart 2023 tarihinde düzenledikleri rapor ile, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararının uygun olduğu sonucuna varmışlar. Başka bir mahkemede açılmış bir davanın bilirkişi raporunun, bağlantı kararı olmadığı halde, mahkemesi, tarafları farklı olan davamızda da esas alınması mümkün değildir. Usul olarak ta, içerik olarak ta, herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu rapora karşı gereken itirazlar yapılmıştır.

Aşağıdaki sorularımıza yanıt bekliyoruz:

1. İstanbul'da depreme karşı güçlendirilmeyi bekleyen onlarca okul varken, 11 yıl önce 4 milyon TL harcanarak güçlendirme yapılmış olan Haydarpaşa Lisesi neden yıkılıp yeniden yapılmak istenmektedir?

2. Alandaki tüm binaların depreme karşı dayanıksız olduğu yönünde rapor düzenlenmiş midir?

3. 2012 yılında pansiyon binaları niçin güçlendirme projesine dahil edilmemiştir ve bunca yıldır kendi kaderlerine terk edilmiştir?

4. Eğer okul binaları gerçekten dayanıksız ise, 2012 yılında güçlendirme işini yapan şirketten hesap sormayı ve tekrar güçlendirme yapmasını sağlamayı düşünmüyor musunuz?

5. Sürekli açık veren devlet bütçesi, hala çadırda yaşayan depremzedeler, yaşadığımız ağır ekonomik kriz ve bu yüzden halktan sürekli tasarruf yapmasının istendiği düşünüldüğünde, 11 yıl önce güçlendirilmiş binaları yıkıp, yüzme havuzu içeren bir okul inşa etmek, israfin ta kendisi değil midir?

6. Mevcut binaların depreme karşı dayanıksız olduğu iddiasıyla okulu boşaltıp, öğrencileri ve öğretmenleri daha dayanıklı olduğu kuşkulu olan okullara göndermek vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?

7. Depreme karşı güçlendirme bahanesiyle okullarını yıktığınız öğrencilerin gelecekleriyle oynadığınızın farkında mısınız?

8. Haydarpaşa Lisesi'nin eski tarihi binasının benzerini yapmak, sadece kötü bir taklit olmaktan öteye gidemeyecektir. Bunun yerine eski tarihi binayı geri alarak orada eğitime devam etmeyi düşünmediniz mi?

9. Resmi söyleme göre 259 araçlık, söylentilere göre 500 araçlık otopark yapılacakmış. Bu proje gerçekten bir okul inşaat projesi mi? Yoksa başka bir niyetiniz mi var?

10. Yeraltına otopark yapmak uğruna, Validebağ Korusu'nun ağaçlarını besleyen yeraltı sularını yok etmek veya en azından tahrip etmek hakkını nereden buluyorsunuz?

11. Temmuz ayı içinde yıkıma başlanacağı duyumları alınmaktadır. Kamu inşaatlarının ihale yöntemiyle yapılması esastır. Dolayısıyla işin ihale edilmiş olması gerekir. Haydarpaşa Lisesi inşaatı için ihale açılmış mıdır? Açıldıysa neden mahkeme kararı beklenmedi? İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB)-ihale dokümanları arasında böyle bir ihalenin ne ilanına ne de yapım işinin ihale edildiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu gizliliğin sebebi nedir?

12. Bilirkişi raporunda sözü edilen Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu (ETBAR) ne zaman, kimler tarafından düzenlenmiştir, içeriği nedir?

13. Çılgın projelerle, sondaj kuyuları açarak, millet bahçesi projesiyle, yapılaşma içeren imar planlarıyla, toplu ve kalabalık piknikler düzenleyerek yok etmeye çalıştığınız Validebağ Korusu'nu, bu defa da keyfinize göre bölerek ve koruma grubunu düşürerek mi yok edeceğinizi sanıyorsunuz?

14. Açılmış olan davaların sonucunu beklemeden, hukuka aykırı bir şekilde, "ben yaptım oldu" anlayışıyla inşaat kararı vermenizin gerekçesi nedir? Bu telaş neden?

Validebağ Korusu, sahip olduğu özellikleriyle, İstanbul gibi, betona, taşa, trafiğe, hava kirliliğine, gürültü kirliliğine teslim edilmiş bir şehrin ortasında, adeta bir vahadır. 1. derece doğal SIT alanı ilan edilmesinin sebebi de budur. 2012 yılında yürürlüğe giren Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe göre Koru'nun tamamının "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsünde olması gerekmektedir. Bunu göz ardı edip, bu kadar değerli bir korunun bir bölümüne "Haydarpaşa Lisesi Doğal SIT Alanı" gibi gülünç isimler takarak o bölümün koruma grubunu işinize geldiği gibi indiremezsiniz. Depreme karşı güçlendirme gibi, öğrencilerin sağlam binalarda eğitim görmesi gibi konularda duygu sömürüsü yaparak rant heveslerinizi gizlemeye çalışmanız boşunadır. Burada hepimiz gerçekleri görüyoruz.

Bazı yetkililerin anlaması biraz zor olsa da,