Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğünü belirterek, "Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze için) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 16 bin kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Peeperkorn, "Öldürülenlerin yüzde 60'ından fazlası kadın ve çocuk. 42 binden fazla kişi de yaralandı" dedi.

Peeperkorn, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor. Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze'de) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var" diye konuştu.

Gazze'de son durum

7 Ekim sabahı başlayan Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 78, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi. Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.