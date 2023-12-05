KDK'lardan Numan Kurtulmuş'un 'güçlü aile' çıkışına yanıt: 'Kendisini çok eşli vekillerle ittifakından tanıyoruz'

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 89'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu. Kurtulmuş'un konuşmasında kullandığı ifadeler tepki çekti.

Kurtulmuş program öncesinde sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, “1935 genel seçimlerinde Meclis'te 17 olan kadın milletvekili sayısı, şu anda 119'a ulaşarak Meclis’in yaklaşık yüzde 20’lik kısmını oluşturmaktadır. Bu açıdan kadınların seçme seçilme hakkı sadece kâğıt üzerindeki bir kanun değişikliği değil, toplumca da benimsenmiş bir demokratik atılımdır” ifadelerini kullanmıştı.

TBMM Başkanı’nın bu açıklamasına Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) adına konuşan Eda Mermi’den yanıt geldi. Mermi, Yeniden Refah ve HÜDA PAR ile kurulan ittifakı hatırlatarak AKP'li Numan Kurtulmuş’u eleştirdi ve şunları söyledi: ''Kurtulmuş'u, çok eşli vekiller ve kadınların yüzünü dahi seçim arabalarına koymayanlarla yan yana gelişlerini müjde olarak duyurmalarından tanıyoruz.'' Mermi, “Çok eşliliği savunanlarla aynı masaya oturan, kadını arka plana itip işsizliğin sebebini kadınların çalışması olarak gören, ‘kadının yeri evidir, sokakta ne işi vardı’ diyen AKP, Meclis’teki yüzde 20 kadın kotasıyla övünmeye kalkmasınlar” dedi.

'Kadınların geri plana atılması AKP zihniyetinin ürünü'

Numan Kurtulmuş’un “İstanbul Sözleşmesi aile birliğine zarar veriyor, bu sebeple de çıkılmalıdır” cümlesini ilk dile getirenlerden biri olduğunu hatırlatan Eda Mermi, “Şimdi de Meclis'teki yüzde 20’lik kadın vekilden hem çok iyi bir şeymiş gibi bahsediyor hem de bunun kendi sayelerinde kadınlara verilmiş lütuf olduğunu ima ediyor. Oysa biz biliyoruz ki toplumumuzda kadınların bir kısmı hala eşlerinin, babalarının, erkek kardeşlerinin gölgesinde; hala onların izin verdikleri ölçüde söz sahibiler” ifadelerini kullandı.

Kadına şiddet ve cinayet oranın son yıllarda artışına dikkat çeken Mermi bunun altında yatan sebebin “Kadınları toplumda da siyasette de geri plana atan AKP iktidarı ve Numan Kurtulmuş gibilerin zihniyeti” olduğunu vurguladı.

'Eşitliğin ilk adımını Cumhuriyet ile attık biz bunu biliyoruz ve buna sahip çıkıyoruz'

89'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programdaki konuşmasında “Güçlü aile, güçlü kadın” vurgusu yapan Kurtulmuş, “Kadın ve aileyi birlikte yan yana, farklı alan şüphesiz, ama bu iki alanın da birbirlerinin haklarını hukukunu genişleten, birisi geliştikçe diğeri de gelişen bir alan olarak görmemiz lazım. Hakim olan modern öğretinin aksine, kadın haklarından bahsetmek aileyi zayıflatmaz, aile değerlerinden bahsetmek kadını zayıflatmaz ve geriletmez” sözlerini söyledi.

KDK adına konuşan Mermi, Kurtulmuş’un bu sözleriyle “kadının asli görevinin aile kurmak, aileyi korumak olduğunu” tekrarladığını vurguladı ve “Kadın erkek eşitliğinden çok uzak söylemler” tepkisini gösterdi.

Eda Mermi şunları söyledi:

“Üstelik seçme ve seçilme haklarında eşitlik Cumhuriyet'in kurulmasıyla, yani saltanata karşı verilen mücadeleyle alınmış bir haktır. AKP’nin biz kadınlara lütfettiği bir şey de değildir. Yüzde 20 vekil oranıysa eşitlik ilkesinden çok çok uzak bir orandır.

Bizler, eşitliğin ilk adımını Cumhuriyet ile attık biz bunu biliyoruz ve buna sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmadığımız durumda bu düzenin kadınlara neler yapabileceğinin de farkındayız. Ama şunu da biliyoruz ki kadın ve erkek arasındaki gerçek eşitliği sosyalizmle gerçekleştireceğiz. Bunun da mücadelesini veriyoruz.”