Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Katar'la 5 milyar dolarlık ticaret hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'la imzalanan Ticari Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEPA) yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bolat, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Bolat, paylaşımında, "Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023 Fuarı çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğini yaptığı Türk pavilyonunu ziyaret etmişlerdir. Katar Emiri Şeyh Tamim ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında, TEPA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 28. BM İklim Değişikliği Konferansı'na katılarak görüşmeler yapan Erdoğan, 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na katılmak için Katar'a gitti. Toplantı kapsamında Türkiye ve Katar, 12 işbirliği anlaşması ve ortak bir bildiriye imza attı.

‘Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Dokuzuncu Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri’ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.