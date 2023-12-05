Türkiye Katar’la 12 anlaşma imzaladı

Bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 28. BM İklim Değişikliği Konferansı'na katılarak görüşmeler yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na katılmak için Katar'a gitti. Toplantı kapsamında Türkiye ve Katar, 12 işbirliği anlaşması ve ortak bir bildiriye imza attı.

Lusail Sarayı’ndaki baş başa görüşmenin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9’uncu Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani’nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

‘Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Dokuzuncu Toplantısına İlişkin Ortak Bildiri’ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

Diğer anlaşmalar şöyle: