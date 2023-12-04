Erdoğan, Katar'a gidiyor: Gündem ortak anlaşmalar

Bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 28. BM İklim Değişikliği Konferansı'na katılarak görüşmeler yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez Katar'a gidiyor. Erdoğan, 4-5 Aralık'ta Doha'da olacak ve 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na katılacak. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılanacak.

Erdoğan, 1 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında, BAE'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmıştı. Zirvede konuşan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, Türkiye'nin insani yardım ve barış için attığı adımlarla Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri değerlendirilmişti.

En son temmuz ayında Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ı kapsayan ve çeşitli anlaşmaların imzalandığı ekonomi gündemi ağırlıklı bir tura çıkan Erdoğan'ın gündeminde, son BAE ziyaretinde olduğu gibi bu kez Gazze de var.

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na katılacak

İki ülke arasında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da arttırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında da ticaret hacminin arttırılması için bazı iş birliği anlaşmalarına da imza atılacak.

Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Al Sani, 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na katılacak.

Ortak anlaşmaların imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani tarafından verilecek resmi yemeğe katılacak.

Arabulucu Katar'la ateşkes görüşmesi

Erdoğan'ın Doha'daki görüşmelerinin ana gündemlerinden biri ise ekonomi olduğu kadar, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar ve kalıcı ateşkes olacak. Erdoğan'ın bu anlamda, insani arada arabuluculuk yapan Katar ile Gazze'de ateşkesin uzatılması ve kalıcılaşması için görüşmeler yapması bekleniyor.

Erdoğan'ın Katar ziyaretinde dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.