Güne soL'dan bakın: 4 Ekim 2023

Baştemsilci işten çıkarılmıştı: Bekaert'te kendilerini fabrikaya kapatan işçilerin direnişi sürüyor

Kocaeli'de Bekaert fabrikasında işçilerin ek zam talebi sonrası baştemsilcinin işten çıkarılması üzerine kendilerini fabrikaya kapatan işçilerin eylemi sürüyor.

Fidan: YPG'ye ait enerji tesisleri meşru hedefimiz

Hakan Fidan'ın "meşru hedef" ilan ettiği tesisler içinde "enerji tesisleri"nin de yer alması dikkat çekti. Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahalarının ABD ordusunun kontrolünde olduğu biliniyor.

Erdoğan 'hasta' diye İspanya'ya gitmiyor ama sebep Aliyev mi?

Soğuk algınlığı nedeniyle İspanya programını iptal ettiği öne sürülen Erdoğan AKP Genel Merkezi'ne giderken Aliyev'in de İspanya'daki toplantıya katılmaktan vazgeçtiği ortaya çıktı.

Merdan Yanardağ hakkında ceza ve tahliye kararı

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ, bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmada sözleri sorulan Yanardağ, "Bu dava basın özgürlüğünü ortadan kaldırma davasıdır" dedi.

ODTÜ'de bilimsel etkinliklere 'tadilat' gerekçeli yasak: Astronomi topluluğu yasağı tanımayacak

ODTÜ'de rektörlük evrim konferansının ardından astrobiyoloji konferansını da iptal etti. Amatör Astronomi Topluluğu 25 Kasım'daki konferansı gerçekleştirmekte kararlı.

Yine aynı taktik: Mahkeme salonuna set çektiler

Merdan Yanardağ'ın bugün görülen duruşması salona kısıtlı sayıda kişinin alınmasının ardından başladı.

Günah keçisi liseli iki haftadır cezaevinde

Cumhuriyetin kazanımlarına savaş açan 20 yıllık AKP iktidarında "Atatürk'ün hatırasına hakaret"te günah keçisi liseli bir çocuk oldu. İki haftadır tutuklu olan liselinin 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

CHP bu seçimde sandık güvenliğini kesin sağlayacakmış

CHP'de gelenek haline gelen "Dijital seçim güvenliği" açıklamalarının son örneği Devrim Barış Çelik'ten geldi. Çelik, "Siz mutlaka sandığa gidin, gerisini CHP’ye bırakın" dedi.

Barış Pehlivan: 17 yaşındaki çocuğa tecavüzle suçlanan Sadullah Alagöz dosyası kapatılmak isteniyor

Pehlivan, Sadullah Alagöz'ün 17 yaşındaki E.M'ye tecavüz etmesinin ardından savcının Sadullah Alagöz’ün “hürriyetten yoksun kılma”, “şantaj”, “tehdit” suçlarını işlemediğine karar verdiğini yazdı.

'Pakistan'da tek güç efsanesi bozuldu'

Pakistan Komünist Partisi Genel Sekreteri İmdad Qazi, ülkedeki dinci gericiliğe karşı devrimci bir sınıf siyasetinin olanaklarını anlattı.