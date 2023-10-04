Günah keçisi liseli iki haftadır cezaevinde

İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik "müstehcen hareketlerde bulunduğu" görüntüler üzerine 20 Eylül'de gözaltına alınıp tutuklanan lise öğrencisi A.E.S. halen cezaevinde.

Hakkında iddianame hazırlanan 17 yaşındaki A.E.S. için "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" kapsamında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. A.E.S. hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundansa takipsizlik kararı verildi.

AKP'den 'denge' şovu

AKP'nin karşı-devrimci iktidarında Cumhuriyet'in kazanımlarına yönelik saldırıları devam ederken liseli A.E.S'nin sosyal medyada yer alan bir videosu sonrası tutuklanması AKP ve yandaş basın tarafından şov malzemesi haline getirildi. Reşit olmayan çocuğun Emniyet'te çekilmiş görüntüleri dahi basına servis edildi.

Bu tutuklama, Erdoğan'a hakaret ettikleri suçlaması yöneltilen ve aralarında hapis cezası verilenlerin de olduğu çocuklar için de yeni anayasa hazırlığındaki AKP iktidarınca bir "dengeleme" unsuru gibi kullanılmaya başlandı.

Son olarak yine bu yıl içinde, 13 yaşında bir çocuğun Erdoğan'a hakaretten hakim karşısına çıkması ve 14 yaşında bir çocuğa bir WhatsApp grubunda Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 7 ay hapis cezası verilmesi tepkilere yol açmıştı.

Savunmasında 'oyundu, pişmanım' demişti

A.E.S. savunmasında "Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım" demişti.

Sağduyunun sesi olmaya çalışan Davutoğlu geçmişte ne demişti?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise "Ah evladım" diye seslendiği A.E.S.'ye "Evet çok büyük yanlış yaptın ama senin yerin hapis değil, bir daha tekrar etmeyeceği şeklinde bir taahhütle yapacağın samimi bir özür yeterli" demiş ve "sağduyu"nun sesi olmaya çalışmıştı. Ancak Davutoğlu'nun 2014 yılındaki başbakanlık döneminde Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan 16 yaşındaki genç için sarf ettiği sözler arşivlerde duruyor: "Kim olursa olsun, Cumhurbaşkanı makamına saygı göstermesi gerekir. Bu konu, hukuki bir konu."