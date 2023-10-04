Merdan Yanardağ hakkında ceza ve tahliye kararı

Tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ, bugün hakim karşısına çıktı. Yanardağ'ın TELE1 yayınındaki sözlerini "Öcalan'ın övülmesi" olarak değerlendiren mahkeme 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmettiği Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.

Duruşmada sözleri sorulan Yanardağ, "Bu dava basın özgürlüğünü ortadan kaldırma davasıdır" dedi. "Suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası" suçlarından yargılanan Yanardağ'ın 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi talep ediliyordu.

Yüzlerce kişinin takip etmek için gittiği duruşma salonunun küçük olması sebebiyle duruşma bir türlü başlayamadı. Yanardağ’ın avukatlarının tamamının dahi içeriye giremediği duruşma salonunun değişmesi ve daha büyük bir salona geçilmesi talebiyse hakim tarafından reddedildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaklaşık 12:45'de başlayan duruşmaya Yanardağ jandarma eşliğinde getirildi.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Merdan Yanardağ, "Bu dava basın ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmak isteyen baskıcı otoritenin, insanları korkutarak sindirmeye çalışması için açılmıştır" dedi.

'Basın sabıkam var'

Hakimin sabıkası olup olmadığına yönelik soruya "Basın sabıkam var" diye yanıt veren Yanardağ şunları söyledi:

"Bu dava basın özgürlüğünü ortadan kaldırma, Türkiye’yi baskıcı ortama sürükleme davasıdır. Benim tutuklanmam bağımsız medyaya gözdağı vermek içindir. Toplumu sindirmek içindir. 38 yıllık gazeteciyim. Tele1’in hem yönetim kurulu başkanı, hem genel yayın yönetmeniyim. Yargılanmamın nedeni terör örgütü övmek değildir. Burada olmamamın nedeni Tele1’in yayınlarından dolayıdır. Yaptığım programın süresi 50 dakikadır, bu programda suçu ve suçluyu övmemişim, ne olduysa ‘Türkiye bayrama giderken gündem boş çılgın bir gazeteciyim gündem yaratayım’ demişim böyle bir şey olabilir mi?

Böyle bir muameleye karşılaştım beni niye tutukladınız ya adresin belli tüm çağrılara uyumuşum hiç aksama olmamış. Şöyle bir tezgah kurulmuş sosyal medyada bir troll ordusu var onları millet sanan bir savcılık var. Dün Ayşegül Arslan’ın başına gelen de budur. Bir kampanya başlıyor kim oldukları belli değil. Büyük bölümü sahte dava açmaya çalışıyoruz isim çıkmıyor.

Sözüm ona infial var. Biri sokağa çıkmış mı yok TELE1’in önüne gelip bir protesto var mı, yok ama halkı kin ve düşmanlığa kışkırtmışım. Beni destekleyen binlerce tweet var bunları dikkate almayan savcılıkla karşı karşıyayız. Seçimlerden önce yaptığımız yayınlar rahatsız etti. AKP’nin izlediği politikaları eleştirmek için yapıldı bu program.

'Bu iddianamede Galip Ensarioğlu’ndan hiç söz edilmiyor'

Üçüncü konu Özgür Özel’le ilgili, dördüncü konu ise AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun Kürt sorununun tartışılmasının yeni rotaya ilişkin açıklamaları. Bir gün önce bir internet sitesinde Ensari oğlu bir röportaj veriyor ve diyor ki, ‘Yeni bir çözüm süreci olabilir aslında bu sorun çözülmüştü ama Demirtaş’ın yüzünden çözülmedi. Abdullah Öcalan iyi niyetliydi.’

Bu davanın asıl nedeni tecrit tartışması. Bu iddianamede Galip Ensarioğlu’ndan hiç söz edilmiyor. İddianame ikinci bir montaj yapmış.Tele1’de bu güne kadar 3000 program yapmışım 62 saniyelik bir bölüm kesilmiş üstelik üzerinde 5 saat çalışılmış 25 haziranda sosyal medyaya yüklenmiş. Ebabil var ya kapatılan onun gibi hesaplar. 5 gün bu program hiç görülmemiş 5. gün infial yaratmış.

Neden bu konuyu tartıştık? AKP’nin yeni izleyeceği politikayı tartıştık. Öyle bir montaj yapılmış ki önü arkası yok. Bağlamında kopartılmış 62 saniye izleyip beni tutukladınız. Terör eylemi övülmemiş. Hepimizin evinde Dostoyevski kitapları var. Çara suikast yaptı, idama mahkum edildi arkadaşları kurşuna dizildi, çar tarafından affedildi. Şimdi ben Dostoyevski’yi övmüş mü oldum?

Necip Fazıl’dan örnek verelim; alkole düşkündür, kumara düşkündür, fotoğrafları vardır. Besleme basının ortaya çıkma sebebidir. Menderes’e ‘kapınızda it gibi titriyorum’ diye mektuplar yazan bir adamdır, ben üzerinde çalıştım. İslamo faşist denilecek bir yaklaşımı vardır. Biz Necip Fazıl iyi şairdir desek kumarbazlığını övmüş mü oluyoruz?

Yılmaz Güney iyi bir sinemacı desek onun tüm yaşantısına sahip çıkmış mı oluyoruz? Görülür bir gerçeklik var. AKP İmralı’yı siyasi bir araç olarak kullanmaya çalıştı. Daha önce kullandı onun üzerinden tehdit ediyor.

'HSK'ya şikayet etmek istiyorum, ihmal var'

Bana 27 Temmuz’da tebliğ edilen iddianame, bu iddianameden. İddia makamı bir şey diyor ki; PKK’nın eylemlerinden övgüyle bahsettiği ve siyasi mahkum olarak nitelendirildiği ve farklı sitelerde yer alması kamu oyunda toplumsal infial yarattığının anlaşılması. Yani diyor ki montaj videoyu esas alarak beni tutukluyorlar.

Burada beni saatlerce beklettiler. Savcı Hanım dışarda işi var, saatlerce gelmiyor. Sonra geldi, güç gösterecek polisi çağırıyor. Polisler kolluk içinde ifade verilmeyeceğini bildiklerinden dışarı çıkmışlar. İçeri çağırdı böyle bir atmosfere tutuklandı. Biz orada programın tamamını verdik. Ve bu metin esas alınmadı 62 saniyelik video esas alındı. Savcılığın biraz çalışması lazım.

Tutuklama gerekçesi Olarak katalog suç demiyor, HSK’ya şikayet etmek istiyorum bir ihmal söz konusu.

İtiraz ettik dediler ki; deliller toplanmadı bir daha itiraz ettik, kaçma şüphesi var denildi. Bir daha itiraz ettik, savunmam alınmadı diye bırakılmadım. Böyle bir şey olabilir mi?

Özgür Özel bu trolleri deşifre etti. İçişleri Bakanlığı’na yapılan saldırıyla ikisi kapandı, birinin adı da üstelik toplumsal infialdi.

'Beraatimi talep ediyorum'

Hakkımda beraat verilmesini davanın düşürülmesini talep ediyorum. Eğer devam edecekse de tahliye edilmeyi talep ediyorum. Garip olan ben Ergenekon’dan yattım, şu anki yargılanmamın tam tersi suçlamalarla. Hakimler savcılar şuan kaçtılar Cemaat yayınlarından copy paste yaparak iddianame yazılıydı, sahte de olsa bir delil kuruyorlardı. Şimdi neymiş? Duran Kalkan’ın söyledikleri yönünde program yapmışız. Sosyal medyada 2 milyon 300 bin yayını var Kalkan’ın onlar tekrar incelense paralel bir şey bulunur iktidara da buraya da."

Avukatlar savunmaya geçti

Yanardağ’ın savunmasının ardından konuşan Avukat Başar Yaltı şunları söyledi:

"Bu dava gazeteciliğe karşı bir basın davası olarak görülmeli, müvekkilimin tutuklanması da basına bir göz dağıdır Bu tür davalar nedeniyle Türkiye 180 ülke arasında 165 . sırada yer alıyor basın özgürlüğünde. İddianamede bariz taktir hatası var. TCK 26’ya 1 hakkında kullanana ceza verilemez diyor. Hakkını kullanmak ne demek? Müvekkil gazeteci Hakkı Anayasa’da yazıyor. Daha iyi biliyorsunuz. Gazeteciliğin suç olmadığı açık. Hatta basın özgürlüğü özel olarak korunmuştur. Müvekkilin yaptığı iş gazetecilik olmasına rağmen suç yöneltildi.

Hem Anayasa mahkemesi hem Yargıtay’ın çok sayıda kararı var. İddianame görmezden gelinmiş bu iddia makamının görevini ihlal ettiği anlamına geliyor. Müvekkilin lehine olan delillerin toplanması gerekir.

İddianameye göre iki suç yöneltildi; biri terör propagandası yapmak ve suç ve suçluyu övmek. Kanunumuzda özellikle suç ve suçluyu övme suçunun oluşmadığı belli. Delilerin değerlendirilmesinde de iddia makamı yanılgıya düşmekte.

Ben özellikle terör örgütü propaganda suçuna değinmek istiyorum. Kanuna göre terör örgütünün şiddet içeren eylemlerin övmek olarak nitelendiriliyor. Kendisini övmek değil.

Açık kaynak araştırması tahkikin bir kalıntısı. Ortaçağ’da uygulanan engizisyonun bir kalıntısıdır. Önce suçlayıp sonra savundurtuyorsunuz. Masumiyet karnesine aykırı. Bunu modern engizisyon olarak nitelendiriyorum”

Yanardağ'ın 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi istenen davanın bugünkü duruşmasında, Yanardağ’ın tahliyesi ve dosyadan beraatı talep edilecek.

Avukat Durna beraat talep etti

Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Durna ise şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimin beraat etmesi gerekiyor. Bu soruşturmanın bile açılmaması gerekirken müvekkilim 100 gündür tutuklu. Failden suça ulaşmaya çalışıldığı için müvekkilim tutuklu. Tutuklama sebeplerini hiç biri geçerli değildir, bundan dolayı derhal tahliye edilmesi gerekiyor. Yasalar eşit uygulanmak zorundadır. İfade özgürlüğü ne kadar temel özgürlükler ama öyle yabancılaştık ki… Ensarioğlu’nu işaret ederken yargılansın demiyoruz. Ama yasalar eşit uygulanmalı. Montaj bir video. Kelimeler müvekkilim ait ama sözler değil. Çünkü yeniden söz yaratıldı.

Başsavcılık montaj kelimesi kullanılmadı diyor, gidip baktım. Kullanmışız. Gidip Ensarioğlu’nun söylediklerini ve program kaydını dosyaya sundum. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkıp dedim ki; flash disk vardı. Hakim hanım açamadım dedi. Salonda açtık, hep beraber izledik. Sulh Ceza Hakimliği’nde skandal bir karar var. Tamamını sunmuş olmamıza rağmen 1 dakikalık videoyu esas aldı.

Katalog suç dendi, bu bir hata mı kasıt mı ben bilmiyorum. Bu insani bir hata değil. Çünkü o katalog suç kaçma şüphesi doğurdu ve müvekkilim 100 gündür tutuklu.

Bu dosyanın kalın olmasının nedeni açık kaynak araştırmaları ve bizim defalarca yazdığımız itiraz dilekçelerimiz. Bir kişiyi tutuklamanın en kolay yolu kaçma şüphesidir. Bunu basit bir şüpheyle gerekçelendiremezsiniz. Bunu açıklamanız gerekli.”

Mahkemeye ara verildi

Durna’nın savunmasının ardından söz iddia makamına geçti. Savcı söz alarak mütalaasını sundu. Mahkemeye ara verildi.

Merdan Yanardağ ve avukatlarına söz verilmesinin ardından mahkeme heyeti karar için duruşma salonundan ayrıldı.

Tahliye kararı

Kararını açıklayan mahkeme Yanardağ için tahliye kararı verdi. Mahkeme, Yanardağ'ın sözlerini "Öcalan'ın övülmesi" olarak değerlendirdi, 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme Yanardağ'ın tahliyesine karar verdi.