Yine aynı taktik: Mahkeme salonuna set çektiler

TELE1 canlı yayınındaki sözleri çarpıtılarak hedef gösterilen ve 100 gündür tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hakim karşısına 1 buçuk saat gecikmeyle çıktı.

Normalde saat 11.30’da başlaması gereken duruşma, saat 12.45'e kadar başlayamadı. Duruşma salonunun önüne set çekilirken, içeriye çok kısıtlı sayıda kişinin girmesine izin verildi.

Büyük salona geçilmesi talebi reddedildi

Duruşmayı takip etmek için onlarca gazeteci ve basın kuruluşunun yanısıra siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, avukatlar adliyede hazır bulundu. Yüzlerce kişinin takip etmek için gittiği duruşma salonunun küçük olması sebebiyle duruşma bir türlü başlayamadı. Yanardağ’ın avukatlarının tamamının dahi içeriye giremediği duruşma salonunun değişmesi ve daha büyük bir salona geçilmesi talebiyse hakim tarafından reddedildi.

Edindiğimiz bilgiye göre hakim aile üyelerinin ve içerideki sandalye sayısı kadar kişinin salona alınacağını söyledi, adliye koridorundaki kalabalık devam eder ve gereken kişiler içeri girmezse mahkemeyi erteleyebileceğini de iletti.

'Adil yargılamaya gölge düşüyor'

Duruşmayı takip eden TKP’li Hukukçular’dan Mert Doğan soL’a yaptığı değerlendirmede çoğu toplumsal davalarda mahkeme heyetlerinin daha büyük duruşma salonlarını tercih etmeme eğiliminin olduğunu söyledi. Doğan, “Bu durumun kendisi yargılamanın aleniyeti ve adil yargılamanın ihlalini oluşturuyor. Avukatlar sağlıklı savunma yapamamaktadır. Bu tavır, adil yargılamanın üzerine gölge düşürüyor” ifadelerini kullandı.

Kapıya set çekildi, duruşma başladı

Son olarak duruşma salonun kapısına set çekildi, aile içeriye alındıktan sonra duruşma başlatıldı. Merdan Yanardağ, savunma yapmaya başladı.