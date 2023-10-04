100 gündür tutuklu: Merdan Yanardağ bugün hakim karşısına çıkıyor

TELE1 canlı yayınındaki sözleri çarptırılarak hedef gösterilen ve 100 gündür tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bugün (4 Ekim) Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkıyor.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında “suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 1 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapsi istenen davada Yanardağ’ın tahliyesi ve dosyadan beraatı talep edilecek.

‘Çağlayan’da buluşalım’

Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi duruşma için “TELE1 TV ‘4 Soru 4 Cevap’ programından söylediği sözler bağlamından koparılarak haksızca suçlanan; Anayasa’ya, yasalara ve hukuka aykırı olarak tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır’ demek için Çağlayan Adliyesi önünde buluşalım” çağrısında bulunmuştu.

‘Tutukluluk bir kere daha cezalandırmaya dönüştü’

4 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da Çağlayan Adliyesi 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya çağrı yapan Merdan Yanardağ'a Özgürlük Platformu Girişimi ‘Merdan Yanardağ’a özgürlük’ başlığıyla şu açıklamayı yapmıştı:

“Basın özgürlüğü ve demokrasi savunusuna tahammülü olmayan siyasî iktidar, bir kere daha hapsetmekte buldu çözümü. TELE1 genel yayın yönetmeni, gazeteci arkadaşımız Merdan Yanardağ 27 Haziran’dan bu yana tutuklu. “Tutukluluk” bir kere daha cezalandırmaya dönüştü.

‘Keyfi tutuklamayı protesto ediyoruz’

Merdan Yanardağ, sadece basın özgürlüğü adına değil, ülkedeki demokratik muhalefet adına da önemli bir politik figür. Bu yanıyla da iktidarın hedefi olmaktan kurtulamıyor. Bizler, Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi olarak bu keyfî tutuklamayı protesto ediyoruz.

‘Bugün değilse ne zaman?’

Hukukun, adaletin siyasallaşması; toplum adına, ülkemiz adına telafisi olanaksız sonuçlar doğuracaktır. Geçtiğimiz yıllarda bunun çok acı örneklerine tanık olduk. Çok geç olmadan bu yoldan dönülmelidir. Hukuka, adalete inanmak istiyoruz. Demokrasi, insan hakları ve hak-hukuk adına; dostlarımızı, sivil toplum kuruluşlarını, siyasî partileri ve tüm halkımızı Merdan Yanardağ ile dayanışmaya, ona sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bugün değilse, ne zaman? Merdan Yanardağ yalnız değildir!”