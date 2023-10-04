Fidan: YPG'ye ait enerji tesisleri meşru hedefimiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün yaptığı açıklamada Irak ve Suriye'de "PKK/YPG'ye ait" enerji tesislerinin de TSK'nin ve MİT'in hedefleri arasında olacağını söyledi, "üçüncü taraflar"a bu tesislerden uzak durmaları çağrısı yaptı.

Fidan'ın bu açıklamasının ardından sabah saatlerinde Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nda içişleri, dışişleri bakanları ve MİT'in katılımıyla toplantı düzenlendiği ortaya çıktı. Irak Savunma Bakanı'nın da Ankara'ya geleceği bildirildi.

Fidan bugün Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

'Altyapı, üstyapı ve enerji tesisleri topyekün meşru hedefimiz'

İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen bombalı saldırıya dair soru üzerine Fidan "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" dedi.

Fidan, “Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Reuters Fidan'ın "üçüncü taraflar" ifadesiyle açıkça bölgedeki ABD, Fransa ve Rusya askerlerine atıfta bulunduğunu yazdı. Fidan'ın "meşru hedef" ilan ettiği tesisler içinde "enerji tesisleri"nin de yer alması dikkat çekti. Suriye'nin kuzeyindeki petrol sahalarının ABD ordusunun kontrolünde olduğu biliniyor.

MSB'de toplantı

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bu sabah Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın bakanlıkta bir araya geldiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden toplantıya ilişkin kareler paylaşıldı.

Irak Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi'nin de resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geleceği açıklandı.

AA'nın aktardığına göre Milli Savunma Bakanlığı'nda yarın askeri törenle karşılanacak olan Abbasi, Bakan Güler ile bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konularının ele alınması bekleniyor.