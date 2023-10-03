18 ilde operasyon: 90 kişi gözaltına alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "PKK'nin hücre yapılanmasına yönelik" olduğunu belirttiği operasyonda, şu ana kadar yaklaşık 90 kişi gözaltına alındı.

AA'nın aktardığına göre; MİT, EGM ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Urfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Fazıl Duygun gözaltına alındı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda meydana gelen saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Gazeteci Fazıl Duygun da gözaltına alındı.

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Duygun, "İnşaallah, Soylu gidince, onun oluşturduğu ve teröre göz açtırmayan istihbarat birimleri ve terörler mücadele ekipleri dağıtılmamıştır. Hele, yerlerine KHK ile uzaklaştırılanlar geri atanmamıştır. Lav silahlarıyla, bombalı araçla, hem de emniyetin önüne nasıl gelebildi, bu teröristler?! Bu, korkunç bir istihbarat zaafiyetidir ve bütün sorumluluk, içişleri bakanı ve emniyetteki kadrosuna aittir" demişti.

Duygun'un Pelikancılar olarak bilinen ekibe yakın olduğu biliniyor.