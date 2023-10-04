Erdoğan 'hasta' diye İspanya'ya gitmiyor ama sebep Aliyev mi?

Sabah saatlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "soğuk algınlığı" nedeniyle AKP grup toplantısını ve İspanya ziyaretini iptal ettiği iddiaları basına yansıdı.

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ve öğle saatlerinde Erdoğan AKP Genel Merkezi'ne girerken görüntülendi. Erdoğan'ın partisinin kongre çalışmaları için genel merkeze gittiği duyuruldu.

Öte yandan İspanya programını iptal ettiğini duyuran ülkeyse Azerbaycan oldu.

Azerbaycan resmi haber ajansı APA diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Aliyev'in yarın İspanya'nın Granada kentinde Ermenistan, Fransa, Almanya liderleri ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yapılması beklenen toplantıya katılmama kararı aldığını duyurdu.

Beşli toplantıda Dağlık Karabağ'ın geleceğinin ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış görüşmelerinin ele alınması bekleniyordu.

APA'nın haberine göre Aliyev toplantıya Türkiye'nin de katılmasını istedi ancak Fransa ve Almanya buna karşı çıktı. Bakü'nün toplantı bileşiminde "Azerbaycan karşıtı bir atmosfer" oluşacağı gerekçesiyle İspanya'daki toplantıya katılmaktan vazgeçtiği belirtildi.

Haberde Bakü yönetiminin kararında Michel'in yaptığı son açıklama ve Fransız yetkililerin "Ermeni yanlısı açıklamaları"nın etkili olduğu ifade edilirken, Azerbaycan'ın Fransa'nın dahil olduğu bir toplantıya katılmayacağı ancak AB ve Ermenistan'ın yer alacağı olası görüşmelere açık olduğu belirtildi.

Avrupa Siyasi Topluluğu, 5 Ekim'de İspanya'nın ev sahipliğinde Granada'da toplanacak. Toplantı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yapacağı görüşmeye AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un da katılması planlanıyordu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile geçen hafta bir telefon görüşmesi yapan Erdoğan'ın da yarın İspanya'ya gitmesi bekleniyordu.