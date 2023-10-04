ODTÜ'de bilimsel etkinliklere 'tadilat' gerekçeli yasak: Astronomi topluluğu yasağı tanımayacak

ODTÜ Rektörlüğü, Biyoloji ve Genetik Topluluğu'nun Aykut Kence Evrim Konferansı'nı iptalinin ardından şimdi de Amatör Astronomi Topluluğu'nun düzenlediği Astrobiyoloji Konferansı'nı iptal etti.

İptal gerekçesi olarak ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki (KKM) "tadilat"ın sunulduğu belirtilirken, üniversitede bu tür tadilatlar öncesinde "genel duyuru" geçildiği ancak ortada böyle bir duyurunun olmadığı ifade ediliyor.

Amatör Astronomi Topluluğu sunulan bahanenin geçersiz olduğunu ve 25 Kasım'da ODTÜ 4. Astrobiyoloji Konferansı’nı KKM'de yapacaklarını bildirdi.

Öte yandan ODTÜ Rektörlüğü'nün, konferansını engellemeye çalıştığı Amatör Astronomi Topluluğu'na NASA astronotu Dorothy Metcalf-Lindenburger'in ziyaretini duyurması da dikkat çekti.

Rektörlük Ders Serisi kapsamında NASA astronotu Dorothy Metcalf-Lindenburger bugün ODTÜ'de “Hayallerinizi Uçurun” başlıklı konuşmasının ardından Toplum ve Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek burada Amatör Astronomi Topluluğu üyeleriyle bir araya geldi. ODTÜ'nün resmi sosyal medya hesabından bu ziyaret duyuruldu.

6️⃣ Metcalf-Lindenburger, Toplum ve Bilim Merkezimizi ziyaret ederek Amatör Astronomi Topluluğumuzla buluştu. Öğrencilerimizle uzay ve astronomi üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirdi. 🚀✨ pic.twitter.com/rWwZj92pkN — METU / ODTÜ (@METU_ODTU) October 4, 2023

Topluluk konferansı düzenlemekte kararlı

Amatör Astronomi Topluluğu ODTÜ 4. Astrobiyoloji Konferansı’na ilişkin soL'un sorularını yanıtladı:

Bu yıl 4.'sünü düzenlemeyi planladığınız Astrobiyoloji Konferansı'nın ülkemiz açısından önemi nedir?

Astrobiyoloji Konferansı ülkemizde astrobiyolojiye olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen, bu alandaki çalışmaların sunulabileceği, yurt içinden ve yurt dışından gelecek bilim insanları ve bilimseverleri buluşturan bir konferanstır. Daha önce 3 kez ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde, pandemi sürecinde de 2 kez çevrim içi kanallarda Astrobiyoloji Yayın Serisi olarak düzenlenmiştir. ODTÜ Astrobiyoloji Konferansı Türkiye'de gerçekleştirilmiş ilk Astrobiyoloji Konferansı olmasının yanı sıra en prestijlisi olarak görülmektedir. Alanında öncü olduğu gibi bir gelenek haline de gelmiştir.

Daha önce, randevu iptalinin nedeni olarak 'tadilat'ın gerekçe sunulduğunu belirtmiştiniz. 2019’da aynı gerekçeyle Aykut Kence Evrim Konferansı'nı günler kala iptal eden rektörlüğün asıl niyetinin Erdoğan ziyareti olduğu ortaya çıkmıştı. Bu anlamda, siz bu etkinlik iptallerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bizler KKM için rezervasyon dilekçemizi Temmuz ayının başında vermiş ve herhangi bir olumsuz dönüş almadığımız için çalışmalarımıza son hız başlamıştık. Özveriyle devam ettiğimiz 2 ayın ardından bize 31 Ağustos’ta rezervasyonumuzun iptal edildiği bilgisi verildi. İlgili birimlerle gerçekleştirdiğimiz ilk görüşmeler sonucunda bize akla yatkın bir sebep sunulmadı, çeşitli ve çelişkili ifadelerle baştan savma tavırlarla karşılaştık. Sonrasında bu muameleyle karşılaşan tek topluluk olmadığımızı ve bu dönem hiçbir topluluğun “tadilat” gerekçesiyle KKM’de etkinlik düzenleyemeyeceğini öğrendik. Bizler bu durumun rektörün baskıcı politikalarından kaynaklandığını ve sunulan bahanelerin geçersiz olduğunu düşünüyoruz.

Bizler bu konferansı 6 yıldır canla başla çalışarak düzenliyoruz. Daha önce karşılaştığımız hiçbir engelle yılmadığımız gibi bu sene de yılmayacak, ODTÜ 4. Astrobiyoloji Konferansı’nı 25 Kasım 2023’te KKM’de düzenleyeceğiz.

'Akla yatkın olmayan gerekçelerle engelleme girişimi'

Bilim ve Gelecek Topluluğu da soL'a yaptığı açıklamada ODTÜ 4. Astrobiyoloji Konferansı'nı düzenleyebilmenin büyük önem taşıdığına işaret etti. Süreci nasıl değerlendirdiğini sorduğumuz topluluktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rektörlük, okul içerisindeki topluluk etkinlikleri, mezuniyet, şenlik gibi okulumuzun sosyokültürel alanını oluşturan unsurlara yönelik farklı dönemlerde farklı politikalar izlemeyi tercih ediyor. Zaman zaman alenen yasakladığı/iptal ettiği bu organizasyonları bazen ise konu hakkında sorulan soruları cevapsız bırakarak veya akla yatkın olmayan gerekçelerle erteleyerek engelleme girişiminde bulunuyor. İlk bakışta oldukça küçük ve hatta önemsiz görünebilecek bu engelleme girişimlerinin kritik bir aşamada okulun sosyokültürel yaşamında nasıl büyük değişikler meydana getirebileceğini sezinlemek hiç de zor değil. Bu sebeple, hegemonik bir işleyişle okul içerisindeki yaşamımızı ipotek altına almaya çalışan rektörlüğün çabalarını boşa çıkarmak için ODTÜ 4. Astrobiyoloji Konferansı'nı düzenleyebilmek büyük önem taşıyor."