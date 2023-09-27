ODTÜ’de evrim konferansına tadilat bahanesiyle engel

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (BİYOGEN) tarafından her yıl düzenlenen Aykut Kence Evrim Konferansı (AKEK), konferansın yapılacağı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi (KKM) salonunda "tadilat yapıldığı" gerekçesiyle Rektörlük tarafından iptal edildi.

İptalin sebebini öğrenmeye çalışan topluluk üyelerine; KKM’de tadilat yapılacağı, bu sebeple ön rezervasyonu olan etkinliklerin iptal edildiği, kalan zaruri programların ise kaydırıldığı yanıtı verildi.

Konferansı düzenleyen BİYOGEN, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamayla "Bilim üretimine yapılan saldırılara rağmen vazgeçmiyor ve 17. Aykut Kence Evrim Konferansını gerçekleştireceğimizi duyuruyoruz" dedi.

2019'da aynı gerekçeyle iptal edilmişti

2019 yılında da Rektörlük, tadilat gerekçesiyle aylar önceden Aykut Kence Evrim Konferansı için ayırtılan yeri iptal etmişti. Bunun üzerine konferansın düzenleyicisi olan BİYOGEN, ODTÜ kampüsünde etkinliğini gerçekleştirememiş, 13. AKEK, öğrencilerin anlaştığı bir düğün salonunda düzenlenmişti.