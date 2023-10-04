Barış Pehlivan: 17 yaşındaki çocuğa tecavüzle suçlanan Sadullah Alagöz dosyası kapatılmak isteniyor

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun "SS" adlı kitabı, bir çocuğu cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Sadullah Alagöz'ün çok sayıda devlet yetkilisiyle çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Alagöz'ün, 17 yaşındaki E.M.’yi korkutmak için devlet yetkilileriyle çekilen fotoğraflarını gösterdiği belirtildi.

Cinsel istismar soruşturmasında şüpheli olan Alagöz’ün E.M.’yi korkutmak için kullandığı sosyal medya hesaplarında, birlikte fotoğraflarının yer aldığı bazı isimler şöyle: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş.

Alagöz, AKP’den daha önce milletvekili ve belediye başkan adayı olmak için başvuruda bulunmuştu. 2018 yılında da başka bir tecavüz soruşturmasında şüpheli olduğu fakat savcılık tarafından dosyanın kapatıldığı da yine “SS” kitabında yer alan bilgilerdendi.

6 aya yakın süre iddianamenin yazılmadığı, Alagöz’ün gözaltına dahi alınmadığı ortaya çıkan bir diğer bilgiydi.

Alagöz, yalanlasa da Adli Tıp Kurumu’nun 1 Aralık 2022 tarihli raporuna göre E.M’nin pantolonunda Prostat Spesifik Antijen (PSA) tespit edildi. Cinsel saldırı olaylarının açığa çıkmasında hayati derecede bir kanıt olarak görülüyor.

Barış Pehlivan Cumhuriyet’teki köşesinde bu konuya ilişkin gelişmelere yer verdi.

“Yeni öğrendim ki geçen hafta çok kritik bir karara imza atıldı. Savcı Sadullah Alagöz’ün “hürriyetten yoksun kılma”, “şantaj”, “tehdit” suçlarını işlemediğine karar verdi. Çocuğun nitelikli cinsel istismarı soruşturması ise devam ediyordu.

Bu ne demek oluyordu?

Mağdur E.M’nin avukatlarıyla konuştum.

Maalesef görünen o ki savcılık “Çocuğun rızası var” demeye hazırlanıyordu. Öyle ya, hürriyetten yoksun kılma “yoksa”, tecavüzden de bahsedilemezdi!

Savcı, mağdur E.M’nin tecavüzden 10 gün sonra şikâyette bulunmasını bile “hayatın olağan akışına aykırı” görüyordu.

Bu bakışa göre, en yakınları tarafından cinsel istismara uğrayan ve yaşadıklarını delillendiren çocukların yıllarca susmasını nasıl değerlendireceğiz? Kendisine kimse inanmadığı ve korktuğu için intihar eden mağdurları nasıl unutacağız? Her şeyi geçtim, Adli Tıp raporunu nasıl göz ardı edeceğiz?”

Pehlivan, “E.M’nin korktuğu gibi dosyası kapatılmak isteniyor.

İhtimal ki bir harf yalan olmasa bile bu yazım hakkında da yasaklama kararı verecekler” ifadesini kullandı.