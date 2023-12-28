Güne soL'dan bakın: 28 Aralık 2023

Hep kasa kazanır: AKP'den 'çocuklarınızı aç yatırın, paranızı kumara yatırın' mesajı

Gıdadan ulaşıma zamlanan vergi, kumar için indirildi. Halkı şans oyunlarına teşvik eden karar, özelleştirilen Milli Piyango'nun hasılat hedeflerini yakalayamamasının ardından geldi.

Fonlara stopaj indirimi yine uzatıldı: Rantiyelere cennet, emekçilere cehennem

Bankaların ihraç ettiği fon ve tahvilleri de kapsayan stopaj indirimi bir kez daha uzatıldı. Uygulama yerel seçimler sonrasına kadar sürecek.

‘Bol akçeli’ işler yapan Korel patronundan işçilere mobbing, zorla ek mesai ve sendika yasağı

Korel patronu Ali Korkmaz AKP’li ve CHP’li siyasetçiler tarafından sevilen bir figür. İşçilerse onu mobbing, zorla ek mesai, sendika yasağı uygulamaları ve ücretleri asgariye sabitlemesiyle biliyor.

Ziraat'e borcu yapılandırılan Demirören 2022'de de ödeme yapmamış

2022'de ödeme yapmadığı ortaya çıkan Demirören Holding'in toplam borcu faiziyle birlikte 920 milyon dolara ulaştı.

MSB'den asker kayıplarıyla ilgili eleştirilere günler sonra açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan asker kayıplarıyla ilgili eleştirilere verilen yanıtta açıklananların dışında kayıp olmadığı belirtilirken idari tahkikat ve inceleme başlatıldığı ifade edildi.

İsmailağa cemaatinden Taliban ziyareti: Afganistan'a gittiler

İsmailağa cemaati, Afganistan’da Taliban yönetimi ile üst düzey temaslarına devam ediyor.

Roboski Katliamı'nın 12. yılı: Erdoğan'ın bu sözlerini hatırlıyor musunuz?

Roboski'nin sorumluları yargı karşısına çıkarılmadı. Katliam medya ve AKP tarafından örtbas edildi, asıl suçlular cezalandırılmak yerine ödüllendirildi.

TKP: İşçileri açlığa terk edenlerden hesap soracağız

Asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından TKP'den yapılan açıklamada "İşçileri açlığa, sefalete sürükleyen patronlardan da düzenden de örgütlenerek hesap soracağız" denildi.

Müdür yardımcısı liseliye şiddet uyguladı: Müdür şiddeti duyuran dayanışma ağını 'yasadışı' ilan etti

Eskişehir Salih Zeki Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısının öğrenciye uyguladığı şiddete karşı yaptırımda bulunmayan müdür, olayı duyuran öğrenci dayanışma ağını "illegal" diye niteledi.

Sigara şirketlerini sevindiren karar: Tütün ürünlerinde ÖTV oranı düşürüldü

Nispi oranda 6 puanlık düşüş ve maktu tutarlardaki artışın uygulanmaması, tütün ürünü vergi politikasında hükümet ve şirketler arasında "kazan-kazan" formülünün devrede olduğunu gösteriyor.

Bu kez Sakarya: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerici dernekle işbirliği protokolü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “tarikat ve cemaatlerle işbirliğini sürdüreceğiz” açıklaması sonrası gerici İHH ile yeni bir protokol imzalandı.

Gericiler istedi, RTÜK cezayı kesti: Kızıl Goncalar'a 2 bölüm durdurma ve para cezası

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisine "toplumun milli ve manevi değerlerine" aykırılıktan idari para cezası ve 2 kez de program durdurma cezası verdi.