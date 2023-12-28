Bu kez Sakarya: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gerici dernekle işbirliği protokolü

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Aralık'ta gerici İnsani Yardım Vakfı’yla (İHH) ve iktidara yakın Memur-Sen’le protokol imzaladı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre konuya ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Memur-Sen Sakarya Başkanı Murat Mengen, Sakarya İHH Başkanı Hasan Engin Sezer; birim yöneticileriyle müdürümüz Ebubekir Savaşçı’yı ziyaret ederek müdürlüğümüz işbirliğiyle düzenlenecek ‘Filistin’e Yardım Kermesi’ne yönelik işbirliği protokolü imzaladılar” denildi.

Duruma tepki gösteren Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, “Bakan Tekin’in Meclis kürsüsünde yaptığı açıklama hafifletilmiş bir itiraf olduğu kadar bir meydan okumadır. Protokollerin büyük bir çoğunluğunda tarikat ve cemaat uzantılı yapılar vardır. Bakanlık eliyle adeta çocuklarımız araçsallaştırılmaktadır” dedi.