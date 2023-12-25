TKP'den haftalık dosya serisi: Laikliğe karşı işlenen suçlar

Türkiye Komünist Partisi bir süre önce başlattığı Tarikatların Ensesindeyiz çalışması kapsamında her hafta laikliğe karşı işlenen suçlara yer vereceği dosya serisinin ilkini yayımladı.

"Yaşamımızın her alanını piyasacı ve gerici hamleleriyle kuşatanlar, dur durak bilmeden suç işlemeye devam ediyorlar. Sadece geçtiğimiz hafta içinde laikliğe karşı işledikleri suçların listesi, nasıl bir karanlıkla karşı karşıya olduğumuzu kanıtı" açıklamasıyla başlayan dosya serisinin ilkinde bu hafta laikliğe karşı işlenen suçlar şöyle sıralandı:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatlerle Bakanlık düzeyinde protokollerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı’nın tarikat ve cemaatlerle Bakanlık düzeyinde protokollerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söylemesinin hemen ardından gerici bir yapı olan Cihannüma Derneği’yle “eğitimde işbirliği protokolü” imzalandı.

Tarikat hocası Mehmet Akdemir, “İnsan müzikle uğraştığında şeytan omuzlarına çıkar. Müzik insanı zinaya iter” dedi.

Gerici Ensar Vakfı Türkiye için “lobi” faaliyetinde bulunuyor. Türkiye’nin ABD’deki lobi faaliyetleri için 2023 boyunca harcadığı tutar 8 milyon 933 bin dolar oldu. Bu tutarın 4,5 milyon dolarını AKP, 999 bin 916 dolarını ise Ensar Vakfı harcadı.

Konya Karatay’daki Yaşar Doğu Ortaokulu’nda eğitim alan özel eğitim öğrencileri camiye götürüldü ve imam cübbesi giydirildi.

Uşak Çivril’de ise ilçe müftülüğü, imam hatip lisesi öğrencilerine cami temizletti.

Mardin Dargeçit’te de Yoncalı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine cami temizliği yaptırıldı. Öğrenciler bu kapsamda caminin şadırvanını yıkadı.

Yine Konya’da bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler camiye götürüldü. Söz konusu görüntüler ise okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İmamların ilkokul ve ortaokulda derslere girmesine yol açan ÇEDES projesi kapsamında bu kez Kocaeli’nde bir anaokulunda imam çocuklara sunum yaptı."

Tarikatların Ensesindeyiz'e ihbar çağrısı

Yapılan açıklamada "Bu karanlığa boyun eğmeyeceğiz. Laikliğe karşı işlenen suçları açıklayacak ve her birinin takipçisi olacağız. Güzel ülkemizi karanlığa boğmaya çalışanların yakasına yapışacağız. Tarikatların Ensesindeyiz!" denildi.

Laikliğe karşı işlenen suçları ihbar etmek için [email protected] adresine ulaşma çağrısında bulunuldu.