MSB'den asker kayıplarıyla ilgili eleştirilere günler sonra açıklama

Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmalarda 12 asker hayatını kaybetmişti. AKP, MHP, İYİP ve Saadet Partisi, hayatını kaybeden askerler için ortak bildiriye imza atmış, yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti grupları imzalamazken, CHP sonrasında ayrı bir bildiri yayımlamıştı.

Operasyon bölgesinden paylaşılan "çadır" görüntüleri de tartışma konusu olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) asker kayıplarıyla ilgili eleştirilere 5 gün sonra açıklama geldi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada 2019 yılında başlatılan "Pençe Serisi" operasyonların tümünün "Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklar doğrultusunda icra edildiğini" söyledi.

"Tahkimatın yetersiz olduğu" iddialarına ilişkin de konuşan Aktürk bölgede yer alan üs bölgelerine sızma veya taciz olabilecek ve ihtiyaç duyulan yerlere emniyet maksadıyla komando kolları çıkarıldığını bildirdi.

"Arazi şartlarının bu şekilde bir harekatı zorunlu kıldığı, personelin de buna yönelik eğitim aldığı" belirtilirken, "Operasyona çıkacak birlik hava, arazi ve diğer şartları göz önünde bulundurarak görevin gerektirdiği teçhizatı yanına alarak çıkmaktadır. Ayrıca, personel sürekli olarak aynı yerlerde bulunmamakta, kontrol altına alınacak bölge göz önüne alınarak zamana bağlı kalmaksızın değiştirilmektedir" denildi.

Operasyonla ilgili teknik bilgiler de verilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıktadır. Söz konusu arazi yüksek rakımlı sarp dağlık, dik yamaçları ve uçurumları olan bir arazi olup, binlerce mağaranın bulunduğu bir yerdir. Bölgede kontrol her türlü hava şartında sağlanmak mecburiyetindedir. Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA'ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirilmiştir."

'Açıklananların dışında kayıp yok'

Asker kayıpları haberlerinin geç verildiği ve hayatını kaybeden sayısının gizlendiği iddiasına ilişkinse bakanlık kaynakları, "Şehit ve yaralı işlemleri Şehit ve Gazi İşlem Genelgesi'ne göre, önce gerekli tedbirler alınmak suretiyle ailesine verilmekte, akabinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aileye haber verilmeden ve tedavisi devam edenlerin durumu netleşmeden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Pençe-Kilit operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur" açıklamasını yaptı.

'İdari tahkikat ve inceleme başlatıldı'

"Terörle mücadeleyle ilgili görev yapan bütün personelin profesyonel olduğu ve gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra görevlendirildiğini" de söyleyen Bakanlık kaynakları, "TSK'da meydana gelen olaylar sonrasında derhal idari tahkikat kurularak inceleme yapılır ve sorumluluğu, kusuru olanlar hakkında işlem yapılır. Bu olayda da idari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup olay her yönüyle incelenmektedir" bilgisini verdi.

'Cep telefonu kullanımıyla ilgili ciddi tedbirler alınacak'

Bakanlık kaynakları, cep telefonu kullanımının zafiyete neden olup olmamasıyla ilgili soruya ise "Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi yarattığı güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır" cevabını verdi.