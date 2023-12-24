2 günde 12 asker yaşamını yitirdi: Meclis'te bildiri tartışması

Geçtiğimiz iki gün içinde Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmalarda 12 asker hayatını kaybetti.

AKP, MHP, İYİP ve Saadet Partisi, TBMM'de konuya ilişkin ortak bildiriye imza attı. Yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti grupları imzalamazken, CHP sonrasında ayrı bir bildiri yayımladı.

AKP, MHP, İYİP ve Saadet Partisi'nden ortak bildiri

Milli Savunma Bakanlığı, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde yaşanan çatışmalarda toplam 12 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dün TBMM'de bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AKP, MHP, İYİP ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla çatışmalara ilişkin ortaka bildiri yayımladı.

TBMM Genel Kurulu'nda bildiriyi AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."

CHP'den ayrı bildiri

Dört partinin ortak bildirisinin ardından CHP Grup Başkanlığı da ayrı bir bildiri yayımladı.

Bildiride; Milli Savunma Bakanının katılımıyla TBMM'de kapalı oturum yapılması ve ulusal yas ilan edilmesi talep edildi.

Bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz 22-23 Aralık 2023 geceleri gelen kara haberlerle sarsılmıştır. 12 Vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar, terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır.

Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu en başta gelen endişe kaynağımızdır. İki gece üst üste aynı bölgede 12 şehit verilmesi yanında, halen bölgede bulunan mehmetçiklerimizin güvenliğinin tam olarak sağlandığına ilişkin sağlıklı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması, milletimizin acısını ve üzüntüsünü daha da artırmaktadır.

Kapalı oturum talebi

Bu nedenle bu geceden tezi yok TBMM'nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz.

Hain saldırıların neden engellenemediğinin ve sorumluların ihmalleri olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz.

Ulusal yas talebi

Bunun yanında milletimizi Tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından Ulusal yas ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir iktidarı daha fazla gecikmeksizin bu yönde tutumu almaya davet ediyoruz

Terörün hedeflerine ulaşmasının ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun."

AKP'li Çelik'ten CHP'ye 'ortak bildiri' tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin TBMM'de ortak bildiriye imza atmamasıyla ilgili, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur" dedi.

Çelik, "Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır" diye konuştu.

Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur.

CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur.

CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır.

Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir. Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir.

CHP yönetimi, CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır. Terör, milletimizin ve tüm değerlerinin düşmanıdır!"

Özgür Özel'den Ömer Çelik'e yanıt

Manisa'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada kendisini hedef alan AKP Sözcüsü Ömer Çelik’e ve ‘bildiri’ eleştirilerine yanıt verdi.

Özel, "Onların yayınladığı metinde terörü kınıyorlar, biz lanetliyoruz. Bildiri imzalamak ile şehir gelmeyecek olsa ben günde beş bildiri imzalarım. Bildiri imzalıyoruz, bayrağı asıyorlar ve Erdoğan propaganda yapıyor. Sonra bir sonraki şehide kadar herkes unutuyor” dedi.

Özel, “Ömer Çelik çok kolay bir siyasete alışmış. Ezberi bozulduğu için ne diyeceğini şaşırmış. Ömer Bey, bir sizin grubunuzun bildirisine bak, bir bizim açıkladığımız bildirimize bak" diye konuştu.

CHP'li Başarır: Hiç kimse AKP'nin kirli siyasetine imza atmak zorunda değil

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de, partisinin Irak'ın kuzeyinde hayatını kaybeden 12 asker için diğer siyasi partilerden ayrı olarak bir bildiri yayınlamasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

"Hiç kimse AKP'nin kirli siyasetine, yanlışlarına, 21 yıldır ülkeyi getirdiği noktaya ortak imza atmak zorunda değil" diyen Başarır, "Ülkeyi terör yuvası haline getiren, sınır güvenliğini ortadan kaldıran bu partinin eylemleriyle artık Meclis'te ortak imzayla kamuoyunun karşısına çıkmak istemiyoruz. CHP bireysel olarak tekil açıklamasını yapmıştır, tepkisini ve önerilerini ortaya koymuştur. CHP ne DEM ne AKP ne de bir başka parti bu hassas konuda iradesini ortaklaştırmak zorunda değil" ifadelerini kullandı.

Başarır, "Bir şehit için bırakın makamı bırakın o Cumhurbaşkanlığı koltuğunu dünyayı yıkarız. Biz CHP grubu olarak artık bireysel açıklamamızı yapacağız ve AKP grubuyla asla ortak imza atmayacağız" dedi.

DEM Parti'den açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Diyarbakır’daki 1. Olağan Büyük Kongresinde asker kayıplarına ilişkin konuştu.

"Bir daha bir genç yaşamını yitirmesin var mısınız? Varsanız buyurun İmralı’ya" diyen Kayıphan şunları söyledi:

"Savaş ve çatışmalar bu ülkeye bir şey kazandırmadı. 40 yıldır bu ülkede savaş ve çatışmalar devam ediyor. Bu 40 yıl içerisinde bu ülkenin Kürt, Türk, Arap bütün renkleri fark etmeksizin gençler yaşamlarını yitiriyor. Dün yine çatışmalarda gencecik insanlar yaşamlarını yitirdi. Bir de çıkıp yaşamını yitiren gençlere üzüldüklerini söylüyorlar. Vatan diyorlar, Sakarya diyorlar, millet diyorlar ama kendi çocukları ne Zap’ta ne de başka bir yerde bu çatışmaların içerisinde değil. Yaşamını yitirenler yoksulların çocuklarıdır; evinde sobası yanmayanların, kombisini açmayanların çocuklarıdır.

Samimiyseniz buyurun gelin bu sorunu birlikte çözelim. Biz DEM Parti olarak Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesi için elimizden gelen bütün sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Ama siz buna inanıyor musunuz? Siz çatışmaların bitmesini istiyor musunuz? Siz gençlerimizin yaşamını yitirmemesini istiyor musunuz? Buna çok emin değiliz. Her yaşamını yitiren gençten sonra demokratik mücadeleye, demokratik siyasete, Kürtlere, partimize dönük ırkçı, saldırgan ve gerçekten kabul edilemez hakaretler yapanlara sesleniyoruz.

Buyurun hodri meydan! Bugün Diyarbakır’dan Türkiye halklarına, Türkiye’deki iktidara, devlet aklına sesleniyoruz: Bir daha bir genç yaşamını yitirmesin var mısınız? Varsanız buyurun Kürtler hazırdır. Varsanız buyurun İmralı’ya, Sayın Öcalan’a. 2015 yılında Türk ve Kürt gençleri yaşamını yitirmesin diye, Kürtler eşit yurttaş olsun diye, bu topraklarda kardeşçe birlikte yaşayalım diye bir irade ortaya çıktı. Hadi buyurun tekrar sizi diyaloga, müzakereye, Kürt sorununun demokratik çözümüne davet ediyoruz. Bu konuda DEM Parti olarak üzerimize düşeni sizlere ve değerli halkımıza layık şekilde yerine getireceğiz."

Bakan Uraloğlu'ndan DEM Parti'ye yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan’ın açıklamalarına resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mesaj ile yanıt verdi.

Uraloğlu, “Ülke olarak kahraman şehitlerimizin acısını yaşarken, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin sözde eş genel başkanının açıklaması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

Uraloğlu, “Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler sadece Türkiye’de değil; dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Güler Irak sınırına gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, asker kayıplarının ardından TSK komuta kademesiyle Irak sınır hattına gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti" ifadelerine yer verildi.

MSB: Irak-Suriye kuzeyindeki hedefleri vurduk

Asker kayıplarının ardından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) hesabından bu sabah yapılan açıklamada, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan hedeflere hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.