CHP ve İYİP 'milli yas' istedi: 'Hükümet derhal Meclis'i bilgilendirmeli'

Milli Savunma Bakanlığı, dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 12 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sınır ötesi askeri operasyonlarda hayatını kaybeden asker sayısıyla ilgili doğru bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi. Özel, doğru bilgiye ulaşmadan ve sorulara yanıt verilmeden AKP ile hiçbir bildiriye imza atmayacaklarını belirtti.

Öte yandan milli yas ilan edilmesi gerektiğini belirten Özel, "Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek akıllarına gelmemektedir" dedi.

'Hükümet derhal Meclis'i bilgilendirmeli'

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Hükümet Milli Savunma Bakanı aracılığıyla derhal siyasi parti gruplarını ve Meclis'i bilgilendirmelidir.

Yaşanan terör saldırısı ile ilgili başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz. Mehmetçiğin can güvenliği, yaralılarımızın durumu baş kaygımızdır. Bu hususta sorumlulara görevlerini önemle ve aciliyetle hatırlatıyoruz

Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız.

Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir."

İYİP'ten 'milli yas' çağrısı

İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, milli yas ilan edilmesi çağrısında bulunduklarını söyledi.

Zorlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.